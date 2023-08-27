Бій Усик: Олександра Кучеренко після перемоги Усика розкрила феномен українського боксу

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

Вчора у Вроцлаві пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Після перемоги українця модель та дружина ведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поспілкувалася з зірковими гостями.

Фото з події Олександра опублікувала у своєму Instagram.

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Незабутня подорож

Модель Олександра Кучеренко у якості журналістки за вітала на бій боксера Олександра Усика. За словами дружини Дмитра Комарова, це була неймовірна подорож, яку вона зберігатиму в памʼяті завжди.

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Із дитинства памʼятаю ті особливі моменти, коли з татом дивилася поєдинки українських боксерів, не відводячи очей від телевізора. І чи могла уявити, що колись зможу відчути ці емоції, в рази сильніші, наживо? Ще й у такі часи…Це вперше за півтора року, як я виїхала за кордон, щоб транслювати важливу для України подію — бій Олександра Усика. Я провела два дні у Вроцлаві, який гостинно приймає українців, а тепер став для нас ще і "домашньою" ареною. Саме на цьому стадіоні у 2011 році перемагав і Віталій Кличко. Усі, у кого я брала інтервʼю, від фанатів боксу та зіркових гостей до легендарних спортсменів та ринг-анонсера, говорять про феномен українського боксу, що залишається на найвищому рівні у світі. І ключ до цього полягає у непереможній силі українського народу, який продовжує вести боротьбу на головному полі бою", — сказала "Міс Україна-2016".

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