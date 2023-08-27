Бой Усик: Александра Кучеренко после победы Усика раскрыла феномен украинского бокса

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

Вчера во Вроцлаве прошел поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. После победы украинца модель и жена ведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко пообщались со звездными гостями.

Фото с события Александра опубликовала в своем Instagram.

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Незабываемое путешествие

Модель Александра Кучеренко в качестве журналистки посетила бой боксера Александра Усика. По словам жены Дмитрия Комарова, это было невероятное путешествие, которое она будет хранить в памяти всегда.

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"Мисс Украина-2016" Александр Кучеренко и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/aakucherenko/

"С детства помню те особые моменты, когда с папой смотрела поединки украинских боксеров, не отводя глаз от телевизора. И не могла представить, что когда-нибудь смогу испытать эти эмоции, в разы сильнее, вживую? Еще и в такие времена…Это впервые за полтора...года, как я выехала за границу, чтобы транслировать важное для Украины событие — бой Александра Усика, два дня во Вроцлаве, который гостеприимно принимает украинцев, а теперь стал для нас еще и "домашней" ареной, именно на этом стадионе в 2011 году победил и Виталий Кличко: все, у кого я брала интервью, от фанатов бокса и звездных гостей до легендарных спортсменов и ринг-анонсера, говорят о феномене украинского бокса, который остается на высшем уровне в мире, и ключ к этому заключается в непобедимой силе украинского народа, который продолжает вести борьбу на главном поле боя", — сказала "Мисс Украина-2016".

Раньше жена Комарова в стильной блузе и с ярким макияжем удивила своей красотой.

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