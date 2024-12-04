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Олена Тополя схудла на понад 10 кг — як їй це вдалося

4 грудня 2024 21:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Олена Тополя схудла на 10 кг
Співачка Олена Тополя. Фото: скриншот YouTube
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, після початку війни схудла на 10 кілограмів. Зірка зізналась, що вплинуло на її вагу.

Про це вона розповіла в програмі "Тур зірками".

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Співачка зізналася, що помітно схудла через стрес під час війни. Зараз артистка важить близько 46 кілограмів і чудово почуває себе у новому тілі. Тополя намагається контролювати свій раціон, втім, через зайнятість іноді забуває поїсти.

"Мені комфортно в цій вазі, я слідкую за своїм тілом, я займаюся. Я стараюсь, але в мене не завжди виходить правильно харчуватися. Іноді взагалі не виходить харчуватися, може, тому теж трохи втрачаю вагу", — поділилася вона.

Минулого року вага виконавиці досягла критичної точки. Зірка зізналася, що це її дуже налякало. Олена Тополя закликала шанувальників не зволікати та вчасно звертатися до лікаря, якщо хтось із рідних різко втрачає вагу.

"Тієї осені у мене було 42 кг. Це було вже так на межі, я сама почала переживати, тому що я достатньо їла. Я не розуміла, чому вага просто йде з мене", — додала Тополя.

Раніше Аніта Луценко розповіла, коли категорично не можна худнути. А також Наталія Татарінцева показала спільне тренування із новонародженою донькою на руках.

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