Елена Тополь похудела на 10 кг

Елена Тополя похудела более чем на 10 кг — как ей это удалось
Украинская певица Елена Тополя, ранее выступавшая под псевдонимом Alyosha, после начала войны похудела на 10 килограммов. Звезда призналась, что повлияло на ее вес.
Об этом она рассказала в программе "Тур звездами".
Елена Тополя о весе
Певица призналась, что заметно похудела из-за стресса во время войны. Сейчас артистка весит около 46 килограммов и отлично чувствует себя в новом теле. Тополя пытается контролировать свой рацион, впрочем из-за занятости иногда забывает поесть.
"Мне комфортно в этом весе, я слежу за своим телом, я занимаюсь. Я стараюсь, но у меня не всегда получается правильно питаться. Иногда вообще не получается питаться, может поэтому тоже немного теряю вес", — поделилась она.
В прошлом году вес исполнительницы достиг критической точки. Звезда призналась, что это ее очень испугало. Елена Тополя призвала поклонников не медлить и вовремя обращаться к врачу, если кто-то из родных резко теряет вес.
"Той осенью у меня было 42 кг. Это было уже так на грани, я сама начала переживать, потому что я достаточно ела. Я не понимала почему вес просто уходит из меня", — добавила Тополя.
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