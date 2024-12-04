Елена Тополь похудела на 10 кг

Певица Елена Тополя. Фото: скриншот YouTube

Украинская певица Елена Тополя, ранее выступавшая под псевдонимом Alyosha, после начала войны похудела на 10 килограммов. Звезда призналась, что повлияло на ее вес.

Об этом она рассказала в программе "Тур звездами".

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Елена Тополя о весе

Певица призналась, что заметно похудела из-за стресса во время войны. Сейчас артистка весит около 46 килограммов и отлично чувствует себя в новом теле. Тополя пытается контролировать свой рацион, впрочем из-за занятости иногда забывает поесть.

"Мне комфортно в этом весе, я слежу за своим телом, я занимаюсь. Я стараюсь, но у меня не всегда получается правильно питаться. Иногда вообще не получается питаться, может поэтому тоже немного теряю вес", — поделилась она.

В прошлом году вес исполнительницы достиг критической точки. Звезда призналась, что это ее очень испугало. Елена Тополя призвала поклонников не медлить и вовремя обращаться к врачу, если кто-то из родных резко теряет вес.

"Той осенью у меня было 42 кг. Это было уже так на грани, я сама начала переживать, потому что я достаточно ела. Я не понимала почему вес просто уходит из меня", — добавила Тополя.

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