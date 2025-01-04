Ольга Сумська показалась з Тарасом Цимбалюком у Буковелі — фото

Ольга Сумська показалася у Буковелі з відомими акторами
Народна артистка України Ольга Сумська з родиною відпочиває у Буковелі. На популярному гірськолижному курорті зірка випадково зустріла і колег — відомих акторів Тараса Цимбалюка і В'ячеслава Соломка.
Про це вона розповіла в Instagram.
Сумська катається в Буковелі з Цимбалюком
Акторка Ольга Сумська з донькою Ганною та чоловіком Віталієм Борисюком приїхали до Буковелю. У соцмережах зірка показала, як вони відпочивають — активно катаються в горах і відчувають себе дуже щасливими.
Сьогодні випадково зустрілися з колегами по фаху — акторами Тарасом Цимбалюком та В'ячеславом Соломкою.
Нагадаємо, Ольга Сумська пояснила, чи ревнує чоловіка до гарних жінок. Також акторка зізналась, чому опинилась на лікарняному ліжку.
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