Ольга Сумская показалась с Тарасом Цимбалюком в Буковеле — фото

Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: скриншот с 1+1

Народная артистка Украины Ольга Сумская с семьей отдыхает в Буковеле. На популярном горнолыжном курорте звезда случайно встретила и коллег — известных актеров Тараса Цимбалюка и Вячеслава Соломко.

Об этом она рассказала в Instagram.

Читайте также:

Сумская катается в Буковеле с Цымбалюком

Актриса Ольга Сумская с дочкой Анной и мужем Виталием Борисюком приехали в Буковель. В соцсетях звезда показала, как они отдыхают — активно катаются в горах и чувствуют себя очень счастливыми.

Ольга Сумская с семьей в Буковеле. Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в Буковеле. Фото: instagram.com/olgasumska

Сегодня случайно встретились с коллегами — актерами Тарасом Цымбалюком и Вячеславом Соломко.

Тарас Цибалюк и Вячеслав Соломко в Буковеле. Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с семьей и коллегами в Буковеле. Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, Ольга Сумская объяснила, ревнует ли мужа к красивым женщинам. Также актриса призналась, почему оказалась на больничной койке.