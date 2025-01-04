Ольга Сумская показалась с Тарасом Цимбалюком в Буковеле — фото

Ольга Сумская показалась в Буковеле с известными актерами
Народная артистка Украины Ольга Сумская с семьей отдыхает в Буковеле. На популярном горнолыжном курорте звезда случайно встретила и коллег — известных актеров Тараса Цимбалюка и Вячеслава Соломко.
Об этом она рассказала в Instagram.
Сумская катается в Буковеле с Цымбалюком
Актриса Ольга Сумская с дочкой Анной и мужем Виталием Борисюком приехали в Буковель. В соцсетях звезда показала, как они отдыхают — активно катаются в горах и чувствуют себя очень счастливыми.
Сегодня случайно встретились с коллегами — актерами Тарасом Цымбалюком и Вячеславом Соломко.
Напомним, Ольга Сумская объяснила, ревнует ли мужа к красивым женщинам. Также актриса призналась, почему оказалась на больничной койке.
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