Ольга Сумська мріє помиритися зі старшою сестрою

Українська акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська зізналась, чи вдалося їй налагодити стосунки із старшою сестрою Наталею Сумською. Зірка дуже чекає різдвяних свят.

Про це вона розповіла в інтервʼю для ЖВЛ.

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Старша сестра акторки припинила з нею спілкування після того, як старша донька Сумської Антоніна Паперна після початку війни залишилась працювати в РФ. Ольга неодноразово намагалася налагодити стосунки.

Журналістка поцікавилась в Ольги, чи хоче вона покликати свою сестру на святкування Різдва. Сумська зізналась, що дуже мріє почути дзвінок Наталі у святковий день та побачитись із нею.

"Я чекаю цього дзвінка і якщо він пролунає, то я буду щаслива. Я ж це періодично роблю. Уві сні я бачу нашу зустріч, і часто", — прокоментувала Сумська.

Раніше ми ділились рецептом корисного зеленого смузі для підняття імунітету від Ольги Сумської. А також зірка виправдовувала свою доньку, яка залишилась жити в Росії після початку війни.