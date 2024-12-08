Ольга Сумська мріє помиритися зі старшою сестрою

Ольга Сумська прокоментувала непрості стосунки із сестрою
Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська зізналась, чи вдалося їй налагодити стосунки із старшою сестрою Наталею Сумською. Зірка дуже чекає різдвяних свят.
Про це вона розповіла в інтервʼю для ЖВЛ.
Сумська про старшу сестру
Старша сестра акторки припинила з нею спілкування після того, як старша донька Сумської Антоніна Паперна після початку війни залишилась працювати в РФ. Ольга неодноразово намагалася налагодити стосунки.
Журналістка поцікавилась в Ольги, чи хоче вона покликати свою сестру на святкування Різдва. Сумська зізналась, що дуже мріє почути дзвінок Наталі у святковий день та побачитись із нею.
"Я чекаю цього дзвінка і якщо він пролунає, то я буду щаслива. Я ж це періодично роблю. Уві сні я бачу нашу зустріч, і часто", — прокоментувала Сумська.
Раніше ми ділились рецептом корисного зеленого смузі для підняття імунітету від Ольги Сумської. А також зірка виправдовувала свою доньку, яка залишилась жити в Росії після початку війни.
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