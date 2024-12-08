Ольга Сумская мечтает помириться со старшей сестрой

Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская призналась, удалось ли ей наладить отношения со старшей сестрой Натальей Сумской. Звезда очень ждет рождественских праздников.

Об этом она рассказала в интервью для ЖВЛ.

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Старшая сестра актрисы прекратила с ней общение после того, как старшая дочь Сумской Антонина Паперна после начала войны осталась работать в РФ. Ольга не раз пыталась наладить отношения.

Журналистка поинтересовалась у Ольги, хочет ли она позвать свою сестру на Рождество. Сумская призналась, что очень мечтает услышать звонок Наталии в праздничный день и увидеться с ней.

"Я жду этого звонка и если он раздастся, то я буду счастлива. Я же это периодически делаю. Во сне я вижу нашу встречу, и часто", — прокомментировала Сумская.

Раньше мы делились рецептом полезной зеленой полосы для поднятия иммунитета от Ольги Сумской. А также звезда оправдывала свою дочь, которая осталась жить в России после начала войны.