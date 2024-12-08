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Ольга Сумская прокомментировала непростые отношения с сестрой

8 декабря 2024 15:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Ольга Сумская мечтает помириться со старшей сестрой
Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская призналась, удалось ли ей наладить отношения со старшей сестрой Натальей Сумской. Звезда очень ждет рождественских праздников.

Об этом она рассказала в интервью для ЖВЛ.

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Старшая сестра актрисы прекратила с ней общение после того, как старшая дочь Сумской Антонина Паперна после начала войны осталась работать в РФ. Ольга не раз пыталась наладить отношения.

Журналистка поинтересовалась у Ольги, хочет ли она позвать свою сестру на Рождество. Сумская призналась, что очень мечтает услышать звонок Наталии в праздничный день и увидеться с ней.

"Я жду этого звонка и если он раздастся, то я буду счастлива. Я же это периодически делаю. Во сне я вижу нашу встречу, и часто", — прокомментировала Сумская.

Раньше мы делились рецептом полезной зеленой полосы для поднятия иммунитета от Ольги Сумской. А также звезда оправдывала свою дочь, которая осталась жить в России после начала войны.

Ольга Сумская отношения Рождество украинские звезды Наталия Сумськая

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15:45 Мэрия узнает уровень языково-культурной идентификации одесситов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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