Полякова втрапила в інцидент під час концерту — деталі

Оля Полякова оконфузилась під час виступу в Миколаєві
Українська співачка Оля Полякова потрапила в неприємну ситуацію під час свого виступу в Миколаєві. У зірки перестав працювати мікрофон.
Про це артистка розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Полякова запалила з концертом в Миколаєві
У вівторок, 10 грудня, зірка виступила в Миколаєві. Під час виконання пісні "Шльопки" в Полякової вимкнувся мікрофон. Шанувальники підтримали виконавицю та почали разом підспівувати куплети улюбленої пісні.
Зірка круто запалила публіку навіть попри цей невеликий конфуз.
"Коли не потрібний мікрофон! Миколаїв", — написала співачка.
Нагадаємо, раніше зірка розповідала про проблеми у шлюбі з чоловіком. Також виконавиця оголилася задля зйомок нового кліпу.
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