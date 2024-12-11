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Оля Полякова оконфузилась во время выступления в Николаеве

11 декабря 2024 13:47
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Полякова попала в инцидент во время концерта — детали
Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская певица Оля Полякова попала в неприятную ситуацию во время выступления в Николаеве. У звезды перестал работать микрофон.

Об этом артистка рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Во вторник, 10 декабря, звезда выступила в Николаеве. Во время исполнения песни "Шльопки" у Поляковой выключился микрофон. Поклонники поддержали исполнительницу и начали вместе подпевать куплеты любимой песни.

Звезда круто зажгла публику невзирая на небольшой конфуз.

"Когда не нужен микрофон! Николаев", — написала певица.

Оля Полякова оконфузилась во время выступления в Николаеве - фото 1
Украинская певица Оля Полокова на в концерте в Николаеве. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Напомним, ранее звезда рассказывала о проблемах в браке с мужем. Также исполнительница обнажилась для съемок нового клипа.

Оля Полякова концерт конфуз украинские звезды микрофон

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