Полякова попала в инцидент во время концерта — детали

Оля Полякова оконфузилась во время выступления в Николаеве
Украинская певица Оля Полякова попала в неприятную ситуацию во время выступления в Николаеве. У звезды перестал работать микрофон.
Об этом артистка рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Полякова зажгла с концертом в Николаеве
Во вторник, 10 декабря, звезда выступила в Николаеве. Во время исполнения песни "Шльопки" у Поляковой выключился микрофон. Поклонники поддержали исполнительницу и начали вместе подпевать куплеты любимой песни.
Звезда круто зажгла публику невзирая на небольшой конфуз.
"Когда не нужен микрофон! Николаев", — написала певица.
Напомним, ранее звезда рассказывала о проблемах в браке с мужем. Также исполнительница обнажилась для съемок нового клипа.
Читайте Новини.LIVE!