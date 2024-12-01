Онучка Дональда Трампа похизувалася вправною грою в гольф

Кая Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Онучка новообраного президента США Дональда Трампа — Кая — продемонструвала свої навички у гольфі. Дівчина робить великі успіхи у цьому виді спорту.

На своїй сторінці в Instagram Кая поділилася кадрами з тренування на полі.

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17-річна Кая, як і її знаменитий дідусь, відома прихильниця гольфа. Ба більше, дівчина серйозно налаштована на те, аби побудувати кар'єру в цьому виді спорту.

Час від часу Кая показує своїм підписникам, яких навичок вже досягла. На черговому відео онучка політика продемонструвала свою вправність на полі.

Кая Трамп грає в гольф. Фото: скриншот

Для тренування Кая обрала синій лонгслів із блискавкою та чорну спортивну мініспідницю, а також білу бейсболку.

Онучка Дональда Трампа. Фото: скриншот

До речі, спільне захоплення дуже зблизило дівчину та її знаменитого дідуся. Як відомо, 45-й президент США також полюбляє провести час за грою в гольф і дуже підтримує онучку в її прагненні стати зіркою в цьому спорті.

Нагадаємо, раніше Кая показала, як дідусь Дональд Трамп зводив її на запуск ракети.

Також невістка Трампа показала, як родина президента відсвяткувала День подяки.