Онучка Дональда Трампа похизувалася вправною грою в гольф

Онучка Трампа у мініспідниці показала, як вправно грає в гольф
Онучка новообраного президента США Дональда Трампа — Кая — продемонструвала свої навички у гольфі. Дівчина робить великі успіхи у цьому виді спорту.
На своїй сторінці в Instagram Кая поділилася кадрами з тренування на полі.
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17-річна Кая, як і її знаменитий дідусь, відома прихильниця гольфа. Ба більше, дівчина серйозно налаштована на те, аби побудувати кар'єру в цьому виді спорту.
Час від часу Кая показує своїм підписникам, яких навичок вже досягла. На черговому відео онучка політика продемонструвала свою вправність на полі.
Для тренування Кая обрала синій лонгслів із блискавкою та чорну спортивну мініспідницю, а також білу бейсболку.
До речі, спільне захоплення дуже зблизило дівчину та її знаменитого дідуся. Як відомо, 45-й президент США також полюбляє провести час за грою в гольф і дуже підтримує онучку в її прагненні стати зіркою в цьому спорті.
Нагадаємо, раніше Кая показала, як дідусь Дональд Трамп зводив її на запуск ракети.
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