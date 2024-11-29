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Невістка Трампа показала, як їхня родина святкувала День подяки

29 листопада 2024 16:14
Марія Покровська - Редактор
Невістка Дональда Трампа показала фото з розкішного Дня подяки з родиною
Ерік Трамп з дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/laraleatrump
Марія Покровська - Редактор

Невістка новообраного президента США Дональда Трампа, продюсерка Лара Трамп, поділилася кадрами із родиною. Знаменитість показала, як вони відсвяткували День подяки.

Світлинами дружина Еріка Трампа поділилася в своєму Instagram.

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З нагоди свята знаменита родина влаштувала урочистий прийом в резиденції Трампа-старшого Мар-а-Лаго у Флориді. На святкуванні був присутній майбутній президент, його діти та онуки, а також поважні гості.

Середній син Трампа та його дружина прийшли разом зі своїми двома дітьми — сином Еріком Люком та донькою Керолайною.

Лара Трамп з сином
Лара Трамп з сином. Фото: instagram.com/laraleatrump
Донька Еріка Трампа
Донька Еріка Трампа. Фото: instagram.com/laraleatrump

Також на одному з фото Лара із усмішкою позувала поруч зі своєю зовицею, Тіффані Трамп. 

Лара та Тіффані Трамп
Лара та Тіффані Трамп. Фото: instagram.com/laraleatrump

Окремий допис подяки дружина Еріка присвятила своєму свекру. Лара опублікувала фото, де щасливий політик позує поруч зі своїми онуками.

"Неймовірно вдячні дідусеві, з багатьох причин", — написала невістка Трампа.

Дональд Трамп з онуками
Дональд Трамп з онуками. Фото: instagram.com/laraleatrump

Нагадаємо, акторка Джессіка Альба зачарувала фото з чоловіком та трьома дітьми у День подяки.

Також доньки Брюса Вілліса показали, як зустріли свято з важкохворим батьком.

Дональд Трамп соцмережі родина закордонні зірки День подяки

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