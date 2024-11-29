Невістка Дональда Трампа показала фото з розкішного Дня подяки з родиною

Невістка Трампа показала, як їхня родина святкувала День подяки
Невістка новообраного президента США Дональда Трампа, продюсерка Лара Трамп, поділилася кадрами із родиною. Знаменитість показала, як вони відсвяткували День подяки.
Світлинами дружина Еріка Трампа поділилася в своєму Instagram.
Лара Трамп показала кадри з Дня подяки
З нагоди свята знаменита родина влаштувала урочистий прийом в резиденції Трампа-старшого Мар-а-Лаго у Флориді. На святкуванні був присутній майбутній президент, його діти та онуки, а також поважні гості.
Середній син Трампа та його дружина прийшли разом зі своїми двома дітьми — сином Еріком Люком та донькою Керолайною.
Також на одному з фото Лара із усмішкою позувала поруч зі своєю зовицею, Тіффані Трамп.
Окремий допис подяки дружина Еріка присвятила своєму свекру. Лара опублікувала фото, де щасливий політик позує поруч зі своїми онуками.
"Неймовірно вдячні дідусеві, з багатьох причин", — написала невістка Трампа.
Нагадаємо, акторка Джессіка Альба зачарувала фото з чоловіком та трьома дітьми у День подяки.
Також доньки Брюса Вілліса показали, як зустріли свято з важкохворим батьком.
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