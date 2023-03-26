Орландо Блум приїхав до України як посол доброї волі ЮНІСЕФ

Орландо Блум в дитячому центрі "Спільно"

Британський актор та посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум приїхав до України. Він відвідав дитячий центр "Спільно", де діти можуть гратися, навчатися та отримувати психологічну підтримку.

Про це Орландо Блум повідомив у своєму Instagram.

Візит актора в Україну

"Сьогодні я прибув до України для моєї першої поїздки з 2016 року. Я б ніколи не очікував на ескалацію війни по всій країні з моменту, коли я там був", — зазначив він.

Актор повідомив, що відвідав один із дитячих центрів, що працює за підтримки ЮНІСЕФ.

"Мені пощастило почути дитячий сміх у центрі "Спільно", який підтримує ЮНІСЕФ, безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть гратися, навчатися та отримувати психологічну підтримку. Таких центрів тут понад 180", — розповів Орландо Блум.

За словами актора, центр, який він відвідав, був побудований глибоко в метро для безпеки.

"На кілька годин щодня батьки можуть залишити своїх маленьких дітей тут і дати їм відчуття нормального життя, пограти в ігри та просто побути дітьми. Було також багато предметів для мистецтва та матеріалів для рукоділля, що дозволяє їм творчо виражати себе, далеко від тиску зростання в зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно відомий кіноактор Орландо Блум прилетів до Молдови, щоби підтримати українських дітей-біженців з України. Зірка закликає своїх шанувальників приєднатися до благодійності.

Фото: Орландо Блум/ Instagram