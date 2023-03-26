Орландо Блум приехал в Украину как посол доброй воли ЮНИСЕФ

Орландо Блум в детском центре "Совместно"

Британский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил детский центр "Спільно", где дети могут играть, учиться и получать психологическую поддержку.

Об этом Орландо Блум сообщил в своем Instagram.

Визит актера в Украину

"Сегодня я прибыл в Украину для моей первой поездки с 2016 года. Я бы никогда не ожидал эскалации войны по всей стране с момента, когда я там был", — отметил он.

Актер сообщил, что посетил один из детских центров, работающий при поддержке ЮНИСЕФ.

"Мне удалось услышать детский смех в центре "Спільно", который поддерживает ЮНИСЕФ, безопасном, теплом и уютном месте, где дети могут играть, учиться и получать психологическую поддержку. Таких центров здесь более 180", — рассказал Орландо Блум.

По словам актера, посетивший его центр был построен глубоко в метро для безопасности.

"На несколько часов каждый день родители могут оставить своих маленьких детей здесь и дать им ощущение нормальной жизни, поиграть в игры и просто побыть детьми. Было также много предметов для искусства и материалов для рукоделия, что позволяет им творчески выражать себя, вдали от давления роста в зоне боевых действий. Детям в Украине нужно вернуть детство", — добавил он.

Напомним, недавно известный киноактер Орландо Блум прилетел в Молдову, чтобы поддержать украинских детей-беженцев из Украины. Звезда призывает своих поклонников присоединиться к благотворительности.

Фото: Орландо Блум/Instagram