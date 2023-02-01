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Оззі Осборн остаточно скасував всі концерти: що вирішила його команда

1 лютого 2023 15:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оззі Осборн остаточно скасував всі концерти — що далі
Проблеми зі здоров’ям змусили Оззі Осборна прийняти непросте рішення
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шанувальники відомого британського музиканта Оззі Осборна вже кілька років чекають оголошення дат концертів, квитки на які вони придбали ще 2019 року. Проблеми зі здоров’ям змусили "хрещеного батька хеві-металу" прийняти непросте рішення.

Оззі Осборн опублікував його на своїй сторінці в Instagram.

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Деталі 

Музикант зазначив, що в лютому 2019 року він потрапив в серйозне ДТП і пошкодив хребет. Оззі переніс три хірургічні операції, лікування стовбуровими клітинами, безліч сеансів фізіотерапії та останнього новаторського лікування Cybernics (HAL). Втім його тіло все ще залишається фізично слабким.

"Моєю єдиною метою в цей час було повернутися на сцену. Мій співочий голос в доброму стані. Я щиро принижений тим, як ви всі терпляче тримали свої квитки весь цей час. Але з чистим сумлінням я тепер усвідомив — фізично не в змозі взяти участь у моїх майбутніх  європейському та британському турах. Ніколи б не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться таким чином", — написав Оззі.

Також Осборн зазначив, що його команда придумує ідеї, щоб музикант зміг виступати, не їздячи з міста в місто. Скоріше за все мова йде про серію онлайн-концертів, які набули популярності під час пандемії COVID-19.

У відвертій публікації "хрещений батько хеві-металу" подякував своїй сім’ї, гурту, колективу, давнім друзям і шанувальникам за їхню нескінченну відданість, вірність та підтримку.

Останній концерт Оззі пройшов у грудні 2018 року. Тоді легендарний музикант виступив на Ozzfest в Інглвуді (США) в рамках прощального туру No More Tours II.

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