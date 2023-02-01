Оззи Осборн окончательно отменил все концерты — что дальше

Проблемы со здоровьем заставили Оззи Осборна принять непростое решение

Поклонники известного британского музыканта Оззи Осборна уже несколько лет ждут оглашение дат концертов, билеты на которые они приобрели еще в 2019 году. Проблемы со здоровьем заставили "крестного отца хэви-металла" принять непростое решение.

Оззи Осборн опубликовал его на своей странице в Instagram.

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Музыкант отметил, что в феврале 2019 года он попал в серьезное ДТП и повредил позвоночник. Оззи перенес три хирургические операции, лечение стволовыми клетками, множество сеансов физиотерапии и последнего новаторского лечения Cybernics (HAL). Впрочем, его тело все еще остается физически слабым.

"Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой поющий голос в хорошем состоянии. Я искренне унижен тем, как вы все терпеливо держали свои билеты все это время. Но с чистой совестью я теперь осознал — физически не в состоянии принять участие в моих будущих европейском и британском турах. Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом", — написал Оззи.

Также Осборн отметил, что его команда придумывает идеи, чтобы музыкант смог выступать, не ездя из города в город. Скорее всего речь идет о серии онлайн-концертов, которые приобрели популярность во время пандемии COVID-19.

В откровенной публикации "крестный отец хэви-металла" поблагодарил свою семью, группу, коллектив, давних друзей и поклонников за их бесконечную преданность, верность и поддержку.

Последний концерт Оззи прошел в декабре 2018 года. Тогда легендарный музыкант выступил на Ozzfest в Инглвуде (США) в рамках прощального тура No More Tours II.

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