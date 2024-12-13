Троє чоловіків подали суд на P. Diddy через зґвалтування — деталі

Американський репер та музичний продюсер P. Diddy. Фото: скриншот

Справа американського заарештованого репера та музичного продюсера P. Diddy лише ускладнюється. Жертви продовжують подавати нові звинувачення. Цього разу троє чоловіків перебороли страх і розповіли про домагання в готельних номерах.

Про це пише Page Six.

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Жертви анонімно подали скарги в Нью-Йорку. Чоловіки стверджують, що їх домагались в період з 2019 по 2022 рік.

Один з них заявив, що зустрів P. Diddy в нічному клубі Marquee у Нью-Йорку у 2019 році. Тоді його запросили приєднатися і до "ексклюзивного афтепаті" в готелі Park Hyatt. У номері перебували 10 людей з оточення репера, і він особисто запропонував жертві напій, який пізніше виявився наркотиками.

"Коли він зайшов у спальню, вона почала обертатися, а P. Diddy сказав: "Він готовий до вечірки". Позивач стверджує, що відразу відключився на дивані, а коли прокинувся на животі, був повністю голим. У цей час репер торкався його своїм статевим органом", — йдеться у заяві.

Також жертва бачила невідомого чоловіка та жінку, які "сиділи на ліжку і знімали зґвалтування на камеру". Ці люди були в спальні і зранку наступного дня. Після "вечірки" зґвалтований отримав 2500 доларів від імені P. Diddy.

Другий обвинувач стверджує, що вперше його запросили на одну з вечірок репера в Гемптоні у 2020 році. Йому також дали напій, а далі зірка та його друг "по черзі анально зґвалтували його".

"Позивач намагався чинити опір їхнім сексуальним домаганням, але не зміг цього зробити", — стверджується в позові.

Третій обвинувач заявив, що знав артиста набагато довше, навіть працював з ним. Однак у лютому 2020 року завітав до P. Diddy, щоб отримати "пропущені виплати за роботу", але став жертвою.

Він також випив наркотичний напій, не знаючи про це, заснув у номері, а опісля "виявив, що лежить на животі, схилившись через край дивана, зі спущеними штанами". Репер торкався його геніталіями. Чоловік намагався чинити опір, але зірка закричав "стоп" і, що він "майже закінчив".

Адвокати заарештованого репера заявили, що всі ці скарги — брехня: "Ми доведемо, що вони неправдиві, і вимагатимемо санкцій проти кожного неетичного адвоката, який подав проти нього вигадані позови".

Нагадаємо, як проходили скандальні вечірки P. Diddy та які злочини там вчиняли. Також заарештований репер шантажує жертв, які подали позови, навіть із в'язниці.