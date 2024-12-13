Трое мужчин подали суд на P. Diddy из-за изнасилования.

Американский репер и музыкальный продюсер P. Diddy. Фото: скриншот

Дело американского арестованного репера и музыкального продюсера P. Diddy только усложняется. Жертвы продолжают подавать новые обвинения. На этот раз трое мужчин преодолели страх и рассказали о притязаниях в гостиничных номерах.

Об этом пишет Page Six.

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Жертвы анонимно подали жалобы в Нью-Йорке. Мужчины утверждают, что их добивались в период с 2019 по 2022 год.

Один из них заявил, что встретил P. Diddy в ночном клубе Marquee в Нью-Йорке в 2019 году. Тогда его пригласили присоединиться и на "эксклюзивное афтепати" в отеле Park Hyatt. В номере находились 10 человек из окружения репера и он лично предложил жертве напиток, позже оказавшийся наркотиками.

"Когда он зашел в спальню, она начала вращаться, а P. Diddy сказал: "Он готов к вечеринке". Истец утверждает, что сразу отключился на диване, а когда проснулся на животе, был полностью голым. В это время репер касался его своим половым органом", — говорится в заявлении.

Также жертва видела неизвестного мужчину и женщину, которые "сидели на кровати и снимали изнасилование на камеру". Эти люди были в спальне и утром на следующий день. После "вечеринки" изнасилованный получил 2500 долларов от имени P. Diddy.

Второй обвинитель утверждает, что впервые его пригласили на одну из вечеринок репера в Гемптоне в 2020 году. Ему также дали напиток, а затем звезда и его друг "поочередно анально изнасиловали его".

"Истец пытался сопротивляться их сексуальным притязаниям, но не смог этого сделать", — утверждается в иске.

Третий обвинитель заявил, что знал артиста гораздо дольше, даже работал с ним. Однако, в феврале 2020 года посетил P. Diddy, чтобы получить "пропущенные выплаты за работу", но стал жертвой.

Он также выпил наркотический напиток, не зная об этом, уснул в номере, а затем "обнаружил, что лежит на животе, склонившись через край дивана, со спущенными штанами". Репер касался его гениталиями. Мужчина пытался сопротивляться, но звезда закричал "стоп" и, что он "почти закончил".

Адвокаты арестованного репера заявили, что все эти жалобы — ложь: "Мы докажем, что они неправдивы, и будем требовать санкций против каждого неэтичного адвоката, который подал против него вымышленные иски".

Напомним, как проходили скандальные вечеринки P. Diddy и какие преступления так совершали. Также арестованный репер шантажирует жертв, подавших иски, даже из тюрьмы.