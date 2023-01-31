Юрій Великий з Кварталу 95 висміяв Миколу Тищенка в новій пародії

Пародія зірки "Кварталу 95" на Миколу Тищенка у Таїланді потрапила в тренди YouTube
Нещодавно поїздку вже безфракційного нардепа Микола Тищенка в країни Азії висміяли шоумени Володимир Дантес, Олексій Дурнєв та Володимир Остапчук. До них приєднався і актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який продовжує тішити українців пародіями на головних ньюзмейкерів.
Нове відео про Тищенка, яке гуморист опублікував на своєму YouTube-каналі, потрапило в тренди.
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В пародії "псевдо" Тищенко записує звернення на тлі одного з басейнів в Таїланді. Ось деякі з висловлювань, написані Юрієм Великим, які стали хітами у соцмережах.
- А я тут, між іншим, працюю. Дубом, в цілому. Ой, цілодобово. Я тут вкалую, як папа Карлсон. Можна сказати, що зі шкіри геть лізу, щоб вранці зайняти шезлонг біля басейну, де у мене запланована зустріч з українською спільнотою.
- Я відвідав В'єтнам. Сидячи біля басейну дуже продуктивно поспілкувався з в’єтнамками. Але потім прийшов хазяїн цих в’єтнамок, взув їх та пішов. На цьому наша розмова скінчилась. Як бачите, роблю все що можливо.
- Всі постійно кажуть про "Батальйон Монако", але ніхто навіть не згадує про ТРО Дубай. Яку міцно тримає наша побратим, хоча ні, це не вірно — наша посестрим, у якої позивний "бабуля" (натякає на Юлії Тимошенко, яку журналісти зняли на пляжі в Об’єднаних Арабських Еміратах. — Ред.).
Менш ніж за добу відео Юрія Великого потрапило у Топ-10 трендів українського YouTube, та набрало понад мільйон переглядів.
"Стратегічно важлива поїздка, як на мене. Все б нічого, тільки Комітет РНБО своїм указом заборонив виїзд депутатів за кордон, без письмового на те дозволу. Подивимося скоро, чим закінчиться ця історія", — прокоментував ситуацію з Тищенком Юрій Великий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що актор студій “Квартал 95” Великий зняв пародію, в якій висміяв одіозне інтерв'ю путініста Оскара Кучери.
Також ми розповідали, що Юрій Великий спародіював самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який ховається від ймовірного замаху.