Юрій Великий з Кварталу 95 висміяв Миколу Тищенка в новій пародії

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий в черговій пародії

Нещодавно поїздку вже безфракційного нардепа Микола Тищенка в країни Азії висміяли шоумени Володимир Дантес, Олексій Дурнєв та Володимир Остапчук. До них приєднався і актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який продовжує тішити українців пародіями на головних ньюзмейкерів.

Нове відео про Тищенка, яке гуморист опублікував на своєму YouTube-каналі, потрапило в тренди.

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В пародії "псевдо" Тищенко записує звернення на тлі одного з басейнів в Таїланді. Ось деякі з висловлювань, написані Юрієм Великим, які стали хітами у соцмережах.

А я тут, між іншим, працюю. Дубом, в цілому. Ой, цілодобово. Я тут вкалую, як папа Карлсон. Можна сказати, що зі шкіри геть лізу, щоб вранці зайняти шезлонг біля басейну, де у мене запланована зустріч з українською спільнотою.

Я відвідав В'єтнам. Сидячи біля басейну дуже продуктивно поспілкувався з в’єтнамками. Але потім прийшов хазяїн цих в’єтнамок, взув їх та пішов. На цьому наша розмова скінчилась. Як бачите, роблю все що можливо.

Всі постійно кажуть про "Батальйон Монако", але ніхто навіть не згадує про ТРО Дубай. Яку міцно тримає наша побратим, хоча ні, це не вірно — наша посестрим, у якої позивний "бабуля" (натякає на Юлії Тимошенко, яку журналісти зняли на пляжі в Об’єднаних Арабських Еміратах. — Ред.).

Менш ніж за добу відео Юрія Великого потрапило у Топ-10 трендів українського YouTube, та набрало понад мільйон переглядів.

"Стратегічно важлива поїздка, як на мене. Все б нічого, тільки Комітет РНБО своїм указом заборонив виїзд депутатів за кордон, без письмового на те дозволу. Подивимося скоро, чим закінчиться ця історія", — прокоментував ситуацію з Тищенком Юрій Великий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор студій “Квартал 95” Великий зняв пародію, в якій висміяв одіозне інтерв'ю путініста Оскара Кучери.

Також ми розповідали, що Юрій Великий спародіював самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який ховається від ймовірного замаху.