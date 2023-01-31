Юрий Великий из Квартала 95 высмеял Николая Тищенко в новой пародии

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий в очередной пародии

Недавно поездку уже безфракционного нардепа Николая Тищенко в страны Азии высмеяли шоумены Владимир Дантес, Алексей Дурнев и Владимир Остапчук. К ним присоединился и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который продолжает радовать украинцев пародиями на главных ньюзмейкеров.

Новое видео о Тищенко, которое юморист опубликовал на своем YouTube-канале, попало в тренды.

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В пародии "псевдо" Тищенко записывает обращение на фоне одного из бассейнов в Таиланде. Вот некоторые из высказываний, написанные Юрием Великим, ставших хитами в соцсетях.

А я здесь, между прочим, работаю. Дубом, в целом. Ой, круглосуточно. Я здесь вкалываю, как папа Карлсон. Можно сказать, что из кожи вон лезу, чтобы утром занять шезлонг у бассейна, где у меня запланирована встреча с украинским сообществом.

Я посетил Вьетнам. Сидя у бассейна очень продуктивно пообщался с вьетнамками. Но потом пришел хозяин этих вьетнамок, надел их и ушел. На этом наш разговор кончился. Как видите, делаю все, что возможно.

Все постоянно говорят о "Батальоне Монако", но никто даже не упоминает о ТРО Дубай. Которую крепко держит наша побратим, хотя нет, это не верно — наша посестрим, у которой позывной "бабуля (намекает на Юлию Тимошенко, которую журналисты сняли на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах. — Ред.).

Менее чем за сутки видео Юрия Великого попало в Топ-10 трендов украинского YouTube и набрало более миллиона просмотров.

"Стратегически важная поездка, по-моему. Все бы ничего, только Комитет СНБО своим указом запретил выезд депутатов за границу, без письменного на то разрешения. Посмотрим скоро, чем закончится эта история", — прокомментировал ситуацию с Тищенко Юрий Великий.

Напомним, ранее мы писали, что актер студий "Квартал 95" Великий снял пародию, в которой высмеял одиозное интервью путиниста Оскара Кучера.

Также мы рассказывали, что Юрий Великий спародировал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, скрывающегося от вероятного покушения.