Павло Зібров зворушливо привітав єдину доньку Діану з 26-річчям

Співак Павло Зібров з єдиною донькою Діаною

За останній тиждень чимало українських знаменитостей привітали своїх дітей з днем народження. Свято і в родині співака Павла Зіброва.

У своєму Instagram народний улюбленець опублікував фотографії з єдиною донькою Діаною, яка 21 лютого святкує день народження.

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Діана Зіброва — єдина спільна донька співака та його дружини Марини. від попередніх шлюбів в них є також дорослі сини.

"Для нас з мамою сьогодні найщасливіший день, бо народилася ти — найдорожчий скарб у світі. Ти наша гордість, наша радість, наше життя. Ми з тобою найкраща команда, я вдячний тобі за все, що ти робиш для мене! В такий скрутний час для рідної країни ти показала себе справжньою українкою, дуже пишаюсь тобою і бажаю тобі бути щасливою під мирним небом нашої неньки України", — написав Павло Зібров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Діана Зіброва вперше зняла кліп на новорічну пісню для свого батька.