Павел Зибров трогательно поздравил единственную дочь Диану с 26-летием

Певец Павел Зибров с единственной дочерью Дианой

За последнюю неделю многие украинские знаменитости поздравили своих детей с днем рождения. Праздник и в семье певца Павла Зиброва.

В своем Instagram народный любимец опубликовал фотографии с единственной дочерью Дианой, которая 21 февраля отмечает день рождения.

Подробности

Диана Зиброва — единственная общая дочь певца и его жены Марины. От предыдущих браков у них есть также взрослые сыновья.

"Для нас с мамой сегодня самый счастливый день, потому что родилась ты — самое дорогое сокровище в мире. Ты наша гордость, наша радость, наша жизнь. Мы с тобой лучшая команда, я благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня! В такое тяжелое время для родной страны ты показала себя настоящей украинкой, очень горжусь тобой и желаю тебе быть счастливой под мирным небом нашей неньки-Украины", — написал Павел Зибров.

Напомним, ранее мы писали, что Диана Зиброва впервые сняла клип на новогоднюю песню своего отца.