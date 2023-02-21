Павел Зибров трогательно поздравил единственную дочь Диану с 26-летием

Павел Зибров трогательно поздравил единственную дочь с 26-летием
За последнюю неделю многие украинские знаменитости поздравили своих детей с днем рождения. Праздник и в семье певца Павла Зиброва.
В своем Instagram народный любимец опубликовал фотографии с единственной дочерью Дианой, которая 21 февраля отмечает день рождения.
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Подробности
Диана Зиброва — единственная общая дочь певца и его жены Марины. От предыдущих браков у них есть также взрослые сыновья.
"Для нас с мамой сегодня самый счастливый день, потому что родилась ты — самое дорогое сокровище в мире. Ты наша гордость, наша радость, наша жизнь. Мы с тобой лучшая команда, я благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня! В такое тяжелое время для родной страны ты показала себя настоящей украинкой, очень горжусь тобой и желаю тебе быть счастливой под мирным небом нашей неньки-Украины", — написал Павел Зибров.
Напомним, ранее мы писали, что Диана Зиброва впервые сняла клип на новогоднюю песню своего отца.