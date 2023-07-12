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Перемога Еліни Світоліної над "першою ракеткою": реакція українських знаменитостей

12 липня 2023 08:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Перемога Еліни Світоліної над "першою ракеткою": реакція українських знаменитостей
Тенісистка Еліна Світоліна Фото: Reuters.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу, полячку Ігу Свьонтек, та потрапила до півфіналу престижного турніру "Вімблдон", який зараз проходить у Великій Британії.  Успіх землячки у соцмережах прокоментували й зірки українського шоу-бізнесу.

Новини.LIVE розкаже про їхню реакцію.

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Андрій Бєдняков

Шоумен — активний шанувальник спорту. І хоча Андрій переважно полюбляє футбол та вболіває за ФК "Шахтар", він пильно стежить й за іншими українськими спортсменами. Бєдняков дізнався про перемогу Світоліної перед виходом на сцену в Ужгороді.

Скриншот: Instagram/biedniakov

Володимир Остапчук

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Олексій Дурнєв

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Катерина Осадча

Скриншот: Instagram/kosadcha

Леся Нікітюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Анатолій Анатоліч 

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Зазначимо, що вихід до півфіналу "Вімблдону" підняв Еліну з 76-го місця у рейтингу WTA у Топ-30. Ще три місяці тому одеситка через декрет взагалі не мала очок у рейтингу.

Нагадаємо, раніше ми показували відео найкращих моментів матчу Світоліної проти першої ракетки світу. Також ми розповідали, що Світоліна не потиснула руку білоруській тенісистці  Вікторії Азаренко.

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