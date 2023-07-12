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Победа Элины Светолиной над первой ракеткой: реакция украинских знаменитостей

12 июля 2023 08:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Победа Элины Светолиной над первой ракеткой: реакция украинских знаменитостей
Теннисистка Элина Свитолина Фото: Reuters.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне украинская теннисистка Элина Свитолина победила первую ракетку мира, полячку Игу Свёнтек, и попала в полуфинал престижного турнира "Уимблдон", который сейчас проходит в Великобритании. Успех землячки в соцсетях прокомментировали звезды украинского шоу-бизнеса.

Новини.LIVE расскажет об их реакции.

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Андрей Бедняков

Шоумен — активный поклонник спорта. И хотя Андрей преимущественно любит футбол и болеет за ФК "Шахтер", он пристально следит и за другими украинскими спортсменами. Бедняков узнал про победу Свитолиной перед выходом на сцену в Ужгороде.

Скриншот: Instagram/biedniakov

Владимир Остапчук

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Алексей Дурнев

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Екатерина Осадчая

Скриншот: Instagram/kosadcha

Леся Никитюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Анатолий Анатолич

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Отметим, что выход в полуфинал "Уимблдона" поднял Элину с 76-го места в рейтинге WTA в Топ-30. Еще три месяца назад одесситка из-за декрета вообще не имела очков в рейтинге.

Напомним, ранее мы показывали видео лучших моментов матча Свитолиной против первой ракетки мира. Также мы рассказывали, что Свитолина не пожала руку белорусской теннисистке Виктории Азаренко.

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