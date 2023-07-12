Победа Элины Светолиной над первой ракеткой: реакция украинских знаменитостей

Теннисистка Элина Свитолина Фото: Reuters.

Накануне украинская теннисистка Элина Свитолина победила первую ракетку мира, полячку Игу Свёнтек, и попала в полуфинал престижного турнира "Уимблдон", который сейчас проходит в Великобритании. Успех землячки в соцсетях прокомментировали звезды украинского шоу-бизнеса.

Новини.LIVE расскажет об их реакции.

Читайте также:

Андрей Бедняков

Шоумен — активный поклонник спорта. И хотя Андрей преимущественно любит футбол и болеет за ФК "Шахтер", он пристально следит и за другими украинскими спортсменами. Бедняков узнал про победу Свитолиной перед выходом на сцену в Ужгороде.

Скриншот: Instagram/biedniakov

Владимир Остапчук

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Алексей Дурнев

Скриншот: Instagram/aleksey_durnev

Екатерина Осадчая

Скриншот: Instagram/kosadcha

Леся Никитюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Анатолий Анатолич

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Отметим, что выход в полуфинал "Уимблдона" поднял Элину с 76-го места в рейтинге WTA в Топ-30. Еще три месяца назад одесситка из-за декрета вообще не имела очков в рейтинге.

Напомним, ранее мы показывали видео лучших моментов матча Свитолиной против первой ракетки мира. Также мы рассказывали, что Свитолина не пожала руку белорусской теннисистке Виктории Азаренко.