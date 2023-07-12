Победа Элины Светолиной над первой ракеткой: реакция украинских знаменитостей
Накануне украинская теннисистка Элина Свитолина победила первую ракетку мира, полячку Игу Свёнтек, и попала в полуфинал престижного турнира "Уимблдон", который сейчас проходит в Великобритании. Успех землячки в соцсетях прокомментировали звезды украинского шоу-бизнеса.
Новини.LIVE расскажет об их реакции.
Андрей Бедняков
Шоумен — активный поклонник спорта. И хотя Андрей преимущественно любит футбол и болеет за ФК "Шахтер", он пристально следит и за другими украинскими спортсменами. Бедняков узнал про победу Свитолиной перед выходом на сцену в Ужгороде.
Владимир Остапчук
Алексей Дурнев
Екатерина Осадчая
Леся Никитюк
Анатолий Анатолич
Отметим, что выход в полуфинал "Уимблдона" поднял Элину с 76-го места в рейтинге WTA в Топ-30. Еще три месяца назад одесситка из-за декрета вообще не имела очков в рейтинге.
Напомним, ранее мы показывали видео лучших моментов матча Свитолиной против первой ракетки мира. Также мы рассказывали, что Свитолина не пожала руку белорусской теннисистке Виктории Азаренко.