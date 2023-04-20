Переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв повідомив, коли в Україні припиняться повені
Повінь в Україні сповільнюється, але підтопленими залишаються понад сотні будинків та дворогосподарств. Транспортне сполучення неможливе із десятками населеними пунктами на півночі України.
Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв повідомив, коли в країни припиняться повені, повідомляє видання Новини.LIVE.
Коли піде вода
Ще місяць тому у своєму відео передбачень мольфар Макс Гордєєв застеріг українців, щодо повеней та незвичних природних явищ. Як результат — падіння космічного тіла в столиці та вихід з берегів ріки Дніпр обговорюють чи не вся країна.
Переможець литовського шоу "Битва екстрасенсів", зірковий суддя талант-шоу "Співають всі" Макс Гордєєв знає відповідь на запитання: коли піде велика вода.
"Повені пройдуть обов’язково, коли сонце стане на правильну свою орбіту, а точніше після місячного затемнення. Це буде приблизно після 5 травня. І підуть на спад близько до літа. Я дійсно попереджував, що будуть повені. В цілому я можу сказати, що ці повені дадуть багато негативу саме людям. Бо підняття Дніпра не дуже добра річ. Цей знак для людей говорить про те, що вода — це емоції. А емоції, коли переповнюють ненависть тощо, воно дає про себе відповідний знак і в природі. Не треба сприймати все дуже близько до серця. Намагайтеся балансувати свою енергію", — заявив Гордєєв.
На що слід чекати
Втім, після повеней на українців чекає нове природне лихо, запевняє зірковий мольфар.
"Почнуться пожежі та незвичні явища! Тому хочу попередити усіх. Зараз увага на повені, а потім на пожежі. Не потрібно шукати "ядерних" ситуацій. Ядерки не буде. Але це такі природні катаклізми, яким ми не можемо запобігти", — підсумував Гордєєв.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що екстрасенс Людмила Хомутовська впевнена — головний герой дванадцятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Алекс Топольський не хоче одружуватися.