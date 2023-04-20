Переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв повідомив, коли в Україні припиняться повені

Український екстрасенс, мольфар Макс Гордєєв. Фото: Instagram/maxgord

Повінь в Україні сповільнюється, але підтопленими залишаються понад сотні будинків та дворогосподарств. Транспортне сполучення неможливе із десятками населеними пунктами на півночі України.

Зірковий екстрасенс Макс Гордєєв повідомив, коли в країни припиняться повені, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Коли піде вода

Ще місяць тому у своєму відео передбачень мольфар Макс Гордєєв застеріг українців, щодо повеней та незвичних природних явищ. Як результат — падіння космічного тіла в столиці та вихід з берегів ріки Дніпр обговорюють чи не вся країна.

Переможець литовського шоу "Битва екстрасенсів", зірковий суддя талант-шоу "Співають всі" Макс Гордєєв знає відповідь на запитання: коли піде велика вода.

"Повені пройдуть обов’язково, коли сонце стане на правильну свою орбіту, а точніше після місячного затемнення. Це буде приблизно після 5 травня. І підуть на спад близько до літа. Я дійсно попереджував, що будуть повені. В цілому я можу сказати, що ці повені дадуть багато негативу саме людям. Бо підняття Дніпра не дуже добра річ. Цей знак для людей говорить про те, що вода — це емоції. А емоції, коли переповнюють ненависть тощо, воно дає про себе відповідний знак і в природі. Не треба сприймати все дуже близько до серця. Намагайтеся балансувати свою енергію", — заявив Гордєєв.

Український екстрасенс, мольфар Макс Гордєєв на пішохідному мосту в Києві. Фото: Instagram/maxgord

На що слід чекати

Втім, після повеней на українців чекає нове природне лихо, запевняє зірковий мольфар.

"Почнуться пожежі та незвичні явища! Тому хочу попередити усіх. Зараз увага на повені, а потім на пожежі. Не потрібно шукати "ядерних" ситуацій. Ядерки не буде. Але це такі природні катаклізми, яким ми не можемо запобігти", — підсумував Гордєєв.

Український екстрасенс, мольфар Макс Гордєєв в Києві. Фото: Instagram/maxgord

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що екстрасенс Людмила Хомутовська впевнена — головний герой дванадцятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Алекс Топольський не хоче одружуватися.