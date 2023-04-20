Победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев сообщил, когда в Украине прекратятся наводнения

Украинский экстрасенс, мольфар Макс Гордеев. Фото: Instagram/maxgord

Наводнение в Украине замедляется, но подтопленными остаются более сотни домов и домохозяйств. Транспортное сообщение невозможно с десятками населенных пунктов на севере Украины.

Звездный экстрасенс Макс Гордеев сообщил, когда в стране прекратятся наводнения, сообщает издание Новини.LIVE.

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Когда уйдет вода

Еще месяц назад в своем видео предсказании мольфар Макс Гордеев предостерег украинцев относительно наводнений и необычных природных явлений. Как результат — падение космического тела в столице и выход из берегов реки Днепр обсуждают почти вся страна.

Победитель литовского шоу "Битва экстрасенсов", звездный судья талант-шоу "Співають всі" Макс Гордеев знает ответ на вопрос: когда уйдет большая вода.

"Наводнения пройдут обязательно, когда солнце станет на правильную свою орбиту, а точнее после лунного затмения. Это будет примерно после 5 мая. И пойдут на спад близко к лету. Я действительно предупреждал, что будут наводнения. В целом я могу сказать, что эти наводнения дадут много негатива именно людям, потому что поднятие Днепра не очень хорошее дело. Этот знак для людей говорит о том, что вода —это эмоции. А эмоции, когда переполняют ненависть и т.д., оно дает о себе соответствующий знак и в природе. Не нужно воспринимать все очень близко к сердцу. Пытайтесь балансировать свою энергию", — заявил Гордеев.

Украинский экстрасенс, мольфар Макс Гордеев, на пешеходном мосту в Киеве. Фото: Instagram/maxgord

Чего ждать

Впрочем, после наводнений украинцев ждет новая природная беда, уверяет звездный мольфар.

"Начнутся пожары и необычные явления! Поэтому хочу предупредить всех. Сейчас внимание на наводнения, а затем на пожаре. Не нужно искать "ядерных" ситуаций. Ядерки не будет. Но это такие природные катаклизмы, которые мы не можем предотвратить", — подытожил Гордеев.

Украинский экстрасенс, мольфар Макс Гордеев в Киеве. Фото: Instagram/maxgord

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