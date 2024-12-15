Євген Клопотенко втрапив у скандал — кухар образив почуття вірян

Перетворив храм на "столовку" — Клопотенко розлютив вірян
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко втрапив у гучний скандал. Ресторатор знявся в різдвяному епізоді шоу "Реальної історії" в стінах трапезної Києво-Печерської Лаври, чим образив почуття вірян.
Кадри зі зйомок Клопотенко опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Євген Клопотенко втрапив у скандал
Шеф-кухар зізнався шанувальникам, що нарешті здійснив свою мрію та знявся в спецепізоді "Реальної історії" в стінах Києво-Печерської Лаври. Ресторатор готував стародавні рецепти української кухні.
"Раніше, поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти — трапезна Києво-Печерської Лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині. Оу вау!" — поділився він.
Багато українців не оцінили вчинок Клопотенко. Користувачі соцмереж впевнені, що храм — це "не сцена для шоу та виступів".
"Православному на це НЕ приємно дивитись. Чи буде такий випуск у мечеті чи в синагозі?".
"Це деградація, пане Евген. При всій повазі, але участь у цьому святотатстві — це фіаско".
"Евген, вас поважаю як кулінара, але храм має бути для молитви".
"Євген, дуже розчарована в тому, що ви погодились на цю авантюру. Православній людині неймовірно болісно дивитись на те, що храм перетворили на столовку".
Раніше ми писали про те, що Євген Клопотенко назвав чималу суму, яку витрачає на життя в Києві.
Також ми повідомляли, що шеф-кухар уклав парі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.
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