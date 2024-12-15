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Перетворив храм на "столовку" — Клопотенко розлютив вірян

15 грудня 2024 16:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Євген Клопотенко втрапив у скандал — кухар образив почуття вірян
Шеф-кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко втрапив у гучний скандал. Ресторатор знявся в різдвяному епізоді шоу "Реальної історії" в стінах трапезної Києво-Печерської Лаври, чим образив почуття вірян.

Кадри зі зйомок Клопотенко опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Євген Клопотенко втрапив у скандал

Шеф-кухар зізнався шанувальникам, що нарешті здійснив свою мрію та знявся в спецепізоді "Реальної історії" в стінах Києво-Печерської Лаври. Ресторатор готував стародавні рецепти української кухні.

"Раніше, поки був УПЦ МП, я міг про це лише мріяти — трапезна Києво-Печерської Лаври, а ми знімаємо різдвяний епізод про українські сакральні страви і відроджуємо культуру в самісінькій святині. Оу вау!" — поділився він.

Багато українців не оцінили вчинок Клопотенко. Користувачі соцмереж впевнені, що храм — це "не сцена для шоу та виступів".

"Православному на це НЕ приємно дивитись. Чи буде такий випуск у мечеті чи в синагозі?".

"Це деградація, пане Евген. При всій повазі, але участь у цьому святотатстві — це фіаско".

"Евген, вас поважаю як кулінара, але храм має бути для молитви".

"Євген, дуже розчарована в тому, що ви погодились на цю авантюру. Православній людині неймовірно болісно дивитись на те, що храм перетворили на столовку".

Перетворив храм на столовку — Клопотенко розлютив вірян - фото 1
Коментарі під публікацією Євгена Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Раніше ми писали про те, що Євген Клопотенко назвав чималу суму, яку витрачає на життя в Києві.

Також ми повідомляли, що шеф-кухар уклав парі з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. 

Києво-Печерська лавра українські зірки хейт Євгеній Клопотенко соцмережі

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