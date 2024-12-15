Евгений Клопотенко попал в скандал — повар оскорбил чувство верующих

Превратил храм в "столовку" — Клопотенко разозлил верующих
Известный шеф-повар Евгений Клопотенко попал в громкий скандал. Ресторатор снялся в рождественском эпизоде шоу "Реальной истории" в стенах трапезной Киево-Печерской Лавры, чем оскорбил чувства верующих.
Кадры со съемок Клопотенко опубликовал на своей странице в Instagram.
Евгений Клопотенко попал в скандал
Шеф-повар признался поклонникам, что наконец-то осуществил свою мечту и снялся в спецэпизоде "Реальной истории" в стенах Киево-Печерской Лавры. Ресторатор готовил старинные рецепты украинской кухни.
"Раньше, пока был УПЦ МП, я мог об этом только мечтать — трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне. Оу вау!" — поделился он.
Многие украинцы не оценили поступок Клопотенко. Пользователи соцсетей уверены, что храм — это "не сцена для шоу и выступлений".
"Православному на это НЕ приятно смотреть. Будет ли такой выпуск в мечети или в синагоге?".
"Это деградация, господин Евгений. При всем уважении, но участие в этом святотатстве — это фиаско".
"Евгений, вас уважаю как кулинара, но храм должен быть для молитвы".
"Евгений, очень разочарован в том, что вы согласились на эту авантюру. Православному человеку невероятно болезненно смотреть на то, что храм превратили в столовку".
Ранее мы писали о том, что Евгений Клопотенко назвал немалую сумму, которую тратит на жизнь в Киеве.
Также мы сообщали, что шеф-повар заключил пари с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.
Читайте Новини.LIVE!