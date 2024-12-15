Евгений Клопотенко попал в скандал — повар оскорбил чувство верующих

Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко попал в громкий скандал. Ресторатор снялся в рождественском эпизоде шоу "Реальной истории" в стенах трапезной Киево-Печерской Лавры, чем оскорбил чувства верующих.

Кадры со съемок Клопотенко опубликовал на своей странице в Instagram.

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Евгений Клопотенко попал в скандал

Шеф-повар признался поклонникам, что наконец-то осуществил свою мечту и снялся в спецэпизоде "Реальной истории" в стенах Киево-Печерской Лавры. Ресторатор готовил старинные рецепты украинской кухни.

"Раньше, пока был УПЦ МП, я мог об этом только мечтать — трапезная Киево-Печерской Лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне. Оу вау!" — поделился он.

Многие украинцы не оценили поступок Клопотенко. Пользователи соцсетей уверены, что храм — это "не сцена для шоу и выступлений".

"Православному на это НЕ приятно смотреть. Будет ли такой выпуск в мечети или в синагоге?".

"Это деградация, господин Евгений. При всем уважении, но участие в этом святотатстве — это фиаско".

"Евгений, вас уважаю как кулинара, но храм должен быть для молитвы".

"Евгений, очень разочарован в том, что вы согласились на эту авантюру. Православному человеку невероятно болезненно смотреть на то, что храм превратили в столовку".

Комментарии под публикацией Евгения Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Ранее мы писали о том, что Евгений Клопотенко назвал немалую сумму, которую тратит на жизнь в Киеве.

Также мы сообщали, что шеф-повар заключил пари с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.