Що є головними символами України – деякі знайомі всьому світу

П'ять символів України до Дня Незалежності 2023
Найважливіші символи України почали з’являтися тоді, коли український народ виборював незалежність своєї країни, а деякі з них навіть сьогодні відомі усьому світу. Ми розповідаємо вам про п’ять символів українського народу до Дня Незалежності.
Новини.LIVE розповідає про речі, які колись стали українськими символами.
Символи українського народу
Синьо-жовтий прапор України
Ні для кого не секрет, що синій колір на прапорі символізує чисте небо, а жовтий — пшеничне поле. Сьогодні синьо-жовтий стяг відомий у всьому світі як символ боротьби за збереження суверенності України, його знають мало не всі люди в різних країнах.
Тризуб України
Тризуб — це спис з трьома зубцями, його історія почалася ще багато віків тому. Володимир Великий, який правив Києвом у період з 980 до 1015 років, свого часу використовував тризуб на монетах. Зараз ним замінили серп і молот на "Батьківщині-матері" в Києві, а саму статую планують перейменувати на "Мати-Україна".
Майдан
На площі Незалежності в Києві відбувалися наймасштабніші мирні акції протесту, які змінили історію України. Зокрема, у 2014 році відбувся й Майдан, де люди закликали до тісної співпраці з Європою та виступали проти політики колишнього президента України Віктора Януковича.
Соняшник
Ця рослина дуже впливає на економічний стан України, оскільки вона є великим експортером соняшникової олії. Дуже часто цю рослину використовують на одязі, а жінки інколи одягають на голову вінки із соняшників.
Буква "Ї"
Ця буква в алфавіті може передати непокору та надію в Україні, вона зустрічається тільки в українській мові. Люди в Маріуполі навіть протестували проти військової присутності Росії, використовуючи цю букву у скверах та парках.
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