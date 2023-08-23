Що є головними символами України – деякі знайомі всьому світу

Молода дівчина в українському вбранні, яка тримає у руці соняшник. Фото: Freepik

Найважливіші символи України почали з’являтися тоді, коли український народ виборював незалежність своєї країни, а деякі з них навіть сьогодні відомі усьому світу. Ми розповідаємо вам про п’ять символів українського народу до Дня Незалежності.

Новини.LIVE розповідає про речі, які колись стали українськими символами.

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Символи українського народу

Синьо-жовтий прапор України

Ні для кого не секрет, що синій колір на прапорі символізує чисте небо, а жовтий — пшеничне поле. Сьогодні синьо-жовтий стяг відомий у всьому світі як символ боротьби за збереження суверенності України, його знають мало не всі люди в різних країнах.

Жінка, яка тримає у руці український прапор. Фото: Freepik

Тризуб України

Тризуб — це спис з трьома зубцями, його історія почалася ще багато віків тому. Володимир Великий, який правив Києвом у період з 980 до 1015 років, свого часу використовував тризуб на монетах. Зараз ним замінили серп і молот на "Батьківщині-матері" в Києві, а саму статую планують перейменувати на "Мати-Україна".

Тризуб, який є одним із символів України. Фото: Freepik

Майдан

На площі Незалежності в Києві відбувалися наймасштабніші мирні акції протесту, які змінили історію України. Зокрема, у 2014 році відбувся й Майдан, де люди закликали до тісної співпраці з Європою та виступали проти політики колишнього президента України Віктора Януковича.

Євромайдан в Києві, який є символом України. Фото: УНІАН

Соняшник

Ця рослина дуже впливає на економічний стан України, оскільки вона є великим експортером соняшникової олії. Дуже часто цю рослину використовують на одязі, а жінки інколи одягають на голову вінки із соняшників.

Молода дівчина у полі із соняшниками. Фото: Freepik

Буква "Ї"

Ця буква в алфавіті може передати непокору та надію в Україні, вона зустрічається тільки в українській мові. Люди в Маріуполі навіть протестували проти військової присутності Росії, використовуючи цю букву у скверах та парках.

Публікація зі сторінки Business Ukraine mag. Фото: скриншот з Twitter

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