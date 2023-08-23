Что является главными символами Украины – некоторые знакомы всему миру

Пять символов Украины ко Дню Независимости 2023
Важнейшие символы Украины начали появляться тогда, когда украинский народ боролся за независимость своей страны, а некоторые из них даже сегодня известны всему миру. Мы рассказываем вам о пяти символах украинского народа ко Дню Независимости.
Новини.LIVE рассказывает о вещах, которые когда-то стали украинскими символами.
Символы украинского народа
Сине-желтый флаг Украины
Ни для кого не секрет, что синий цвет на флаге символизирует чистое небо, а желтый — пшеничное поле. Сегодня сине-желтый флаг известен во всем мире как символ борьбы за сохранение суверенности Украины, его знают почти все люди в разных странах.
Трезубец Украины
Трезубец — это копье с тремя зубцами, его история началась еще много веков назад. Владимир Великий, правивший Киевом в период с 980 до 1015 годов, в свое время использовал трезубец на монетах. Сейчас им заменили серп и молот на "Родине-матери" в Киеве, а саму статую планируют переименовать на "Мать-Украина".
Майдан
На площади Независимости в Киеве проходили самые масштабные мирные акции протеста, изменившие историю Украины. В частности, в 2014 году состоялся Майдан, где люди призывали к тесному сотрудничеству с Европой и выступали против политики бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Подсолнух
Это растение очень влияет на экономическое состояние Украины, поскольку она является крупным экспортером подсолнечного масла. Очень часто это растение используют на одежде, а женщины иногда надевают на голову венки из подсолнухов.
Буква "ї"
Эта буква в алфавите может передать неповиновение и надежду в Украине, она встречается только в украинском языке. Люди в Мариуполе даже протестовали против военного присутствия России, используя эту букву в парках и скверах.
Напомним, мы писали о том, что категорически запрещается делать на День Независимости Украины.
Раньше мы рассказывали о том, как можно отметить День Независимости Украины.
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