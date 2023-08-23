Что является главными символами Украины – некоторые знакомы всему миру

Молодая девушка в украинском наряде, которая держит подсолнух в руке. Фото: Freepik

Важнейшие символы Украины начали появляться тогда, когда украинский народ боролся за независимость своей страны, а некоторые из них даже сегодня известны всему миру. Мы рассказываем вам о пяти символах украинского народа ко Дню Независимости.

Новини.LIVE рассказывает о вещах, которые когда-то стали украинскими символами.

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Символы украинского народа

Сине-желтый флаг Украины

Ни для кого не секрет, что синий цвет на флаге символизирует чистое небо, а желтый — пшеничное поле. Сегодня сине-желтый флаг известен во всем мире как символ борьбы за сохранение суверенности Украины, его знают почти все люди в разных странах.

Женщина, которая держит в руке украинский флаг. Фото: Freepik

Трезубец Украины

Трезубец — это копье с тремя зубцами, его история началась еще много веков назад. Владимир Великий, правивший Киевом в период с 980 до 1015 годов, в свое время использовал трезубец на монетах. Сейчас им заменили серп и молот на "Родине-матери" в Киеве, а саму статую планируют переименовать на "Мать-Украина".

Трезубец, который является одним из символов Украины. Фото: Freepik

Майдан

На площади Независимости в Киеве проходили самые масштабные мирные акции протеста, изменившие историю Украины. В частности, в 2014 году состоялся Майдан, где люди призывали к тесному сотрудничеству с Европой и выступали против политики бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Евромайдан в Киеве, являющийся символом Украины. Фото: УНИАН

Подсолнух

Это растение очень влияет на экономическое состояние Украины, поскольку она является крупным экспортером подсолнечного масла. Очень часто это растение используют на одежде, а женщины иногда надевают на голову венки из подсолнухов.

Молодая девушка в поле с подсолнечниками. Фото: Freepik

Буква "ї"

Эта буква в алфавите может передать неповиновение и надежду в Украине, она встречается только в украинском языке. Люди в Мариуполе даже протестовали против военного присутствия России, используя эту букву в парках и скверах.

Публикация со страницы Business Ukraine mag. Фото: скриншот из Twitter

Напомним, мы писали о том, что категорически запрещается делать на День Независимости Украины.

Раньше мы рассказывали о том, как можно отметить День Независимости Украины.

Также мы сообщали о том, куда можно отправиться на День Независимости Украины.