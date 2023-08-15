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Підліток з України вийшов на сцену з легендарними Imagine Dragons у Варшаві

15 серпня 2023 23:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Підліток з України вийшов на сцену з легендарними Imagine Dragons у Варшаві
Герой кліпу Imagine Dragons з гуртом на сцені у Варшаві. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сашко з Новогригорівки, який знявся в кліпі на пісню гурту Imagine Dragons — Crushed, відвідав концерт гурту в Варшаві та вийшов зі співаками на сцену.

Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Герой кліпу Imagine Dragons у Варшаві

Легендарні Imagine Dragons запросили на сцену концерту у Варшаві Сашка зі зруйнованої росіянами Новогригорівки на Миколаївщині. 

"Сашко втратив будинок через російський обстріл, але завдяки UNITED24 та донору платформи — мережі "Аврора" незабаром отримає нову домівку", — написав про підлітка Михайло Федоров.

Будівельники обіцяють, що вже за кілька місяців Сашко зможе переступити поріг нового будинку. 

Історія Сашка з Миколаївщини

За даними UNITED24, 14-річний хлопець ніколи раніше не був за кордоном, але встиг побачити війну. Саме у Новогригорівці Сашко зустрів режисера-постановника Тая Арнольда. Той зняв історію цього хлопця. Вона і стала основою кліпу Crushed.

Зауважимо, село Новогригорівка знаходиться на межі Миколаївської та Херсонської областей. Саме тут під час активних бойових дій пролягала лінія фронту. Окупованим село було п'ять місяців і там не залишилося жодного вцілілого будинку.

Нагадаємо, дев'ятирічний співак з Львівської області Юрій Напора зібрав для українських військових майже 3 мільйони гривень. Допомогу для ЗСУ він збирає вуличними концертами.

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