Підліток з України вийшов на сцену з легендарними Imagine Dragons у Варшаві

Герой кліпу Imagine Dragons з гуртом на сцені у Варшаві. Фото: скриншот

Сашко з Новогригорівки, який знявся в кліпі на пісню гурту Imagine Dragons — Crushed, відвідав концерт гурту в Варшаві та вийшов зі співаками на сцену.

Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Герой кліпу Imagine Dragons у Варшаві

Легендарні Imagine Dragons запросили на сцену концерту у Варшаві Сашка зі зруйнованої росіянами Новогригорівки на Миколаївщині.

"Сашко втратив будинок через російський обстріл, але завдяки UNITED24 та донору платформи — мережі "Аврора" незабаром отримає нову домівку", — написав про підлітка Михайло Федоров.

Будівельники обіцяють, що вже за кілька місяців Сашко зможе переступити поріг нового будинку.

Історія Сашка з Миколаївщини

За даними UNITED24, 14-річний хлопець ніколи раніше не був за кордоном, але встиг побачити війну. Саме у Новогригорівці Сашко зустрів режисера-постановника Тая Арнольда. Той зняв історію цього хлопця. Вона і стала основою кліпу Crushed.

Зауважимо, село Новогригорівка знаходиться на межі Миколаївської та Херсонської областей. Саме тут під час активних бойових дій пролягала лінія фронту. Окупованим село було п'ять місяців і там не залишилося жодного вцілілого будинку.

Нагадаємо, дев'ятирічний співак з Львівської області Юрій Напора зібрав для українських військових майже 3 мільйони гривень. Допомогу для ЗСУ він збирає вуличними концертами.