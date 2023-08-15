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Подросток из Украины вышел на сцену с легендарными Imagine Dragons в Варшаве

15 августа 2023 23:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Подросток из Украины вышел на сцену с легендарными Imagine Dragons в Варшаве
Герой клипа Imagine Dragons с группой на сцене в Варшаве. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Саша из Новогригорьевки, который снялся в клипе на песню группы Imagine Dragons — Crushed, посетил концерт группы в Варшаве и вышел с певцами на сцену.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Герой клипа Imagine Dragons в Варшаве

В Варшаве легендарные Imagine Dragons пригласили на сцену Сашу из разрушенной россиянами Новогригоровки Николаевской области.

"Саша потерял дом из-за российских обстрелов, но благодаря UNITED24 и донору платформы — сети "Аврора" вскоре получит новый дом", — написал о подростке Михаил Федоров.

Строители обещают, что уже через несколько месяцев Саша сможет переступить порог нового дома.

История Саши из Николаевской области

По данным UNITED24, 14-летний парень никогда раньше не был за границей, но успел увидеть войну. Именно в Новогригоровке Саша встретил режиссера-постановщика Тая Арнольда. Тот снял историю этого парня. Она и стала основой клипа Crushed.

Заметим, село Новогригоровка находится на границе Николаевской и Херсонской областей. Именно здесь проходила линия фронта. Оккупированным село было пять месяцев и там не осталось ни одного уцелевшего дома.

Напомним, девятилетний певец из Львовской области Юрий Напор собрал для украинских военных почти 3 миллиона гривен. Помощь для ВСУ он собирает уличными концертами.

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