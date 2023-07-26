Пішла з життя співачка Шинейд О'Коннор: чим вона запам'яталася

Співачка Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Сьогодні, 26 липня стало відомо про смерть ірландської співачки Шинейд О'Коннор. Про це повідомили її рідні. Їй було 56 років. Відомо, що зірка 90-х отримала популярність після виконання пісні Прінса Nothing Compares 2 You.

Вона кілька разів намагалася вкоротити собі віку, мала нарколележність, втратила сина, не раз потрапляла у скандальних історіях. Новини.LIVE про деякі з них розкаже.

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Чим запам'яталася Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор народилася в Дубліні і була названа батьками на честь дружини президента Ірландії Шинейд де Валера (Sinéad de Valera).

У віці 8 років її батьки розлучилися, тривалий час вона жила з матір'ю та чотирма сестрами. Шинейд згадуючи цей період, заявляла потім, що під час життя з сестрами зазнавала дитячого насильства і згодом стала активісткою у питаннях вирішення цієї проблеми.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Духовний сан Шинейд

У квітні 1999 року Шинейд взагалі шокувала світ. Вона прийняла "духовний сан". Тоді вона стала називати себе Бернадетт Марі. Офіційна церква тоді її не визнала.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Шинед-лесбійка

Ще одне одкровення від Шинейд: вона оголосила себе лесбійкою. Тоді її відцуралися й ті святі отці, які освячували у сан.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Хотіла вкоротити собі віку

Співачка неодноразово заявляла, що хоче піти з життя. Зокрема, на суїцид одного разу її підштовхнуло те, що вона перенесла операцію з видалення матки.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Прийняла іслам

2018 року Шинейд прийняла іслам та змінила ім'я на Магду Давітт, а згодом — на Шухада, що у перекладі з арабської означає "мученики".

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Світова популярність прийшла до неї у 1990-х після виконання пісні Прінса Nothing Compares 2 U. Загалом вона записала 10 сольних альбомів.

Нагадаємо, у січні минулого року 17-річний син ірландської співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки після втечі з психіатричної лікарні.

Шинейд, яка змінила своє ім'я на Шухада Девітт у 2018 році після прийняття ісламу, неодноразово писала про проблеми з підлітком і що він тікав з дому.