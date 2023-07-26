Ушла из жизни певица Шинейд О'Коннор: чем она запомнилась

Певица Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Сегодня, 26 июля, стало известно о смерти ирландской певицы Шинейд О'Коннор. Об этом сообщили ее родные. Ей было 56 лет. Известно, что звезда 90-х получила популярность после исполнения песни Принса Nothing Compares 2 You.

Она несколько раз пыталась покончить с собой, была наркозависима, потеряла сына, не раз попадала в скандальные истории. Новини.LIVE о некоторых из них расскажет.

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Чем запомнилась Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор родилась в Дублине и была названа родителями в честь супруги президента Ирландии Шинейда де Валера (Sinéad de Valera).

В возрасте 8 лет ее родители развелись, долгое время она жила с матерью и четырьмя сестрами. Шинейд вспоминая этот период, заявляла потом, что во время жизни с сестрами испытывала детское насилие и впоследствии стала активисткой в вопросах решения этой проблемы.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Духовный сан Шинейд

В апреле 1999 года Шинейд вообще шокировала мир. Она приняла "духовный сан". Тогда она стала называть себя Бернадетт Мари. Официальная церковь тогда ее не признала.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Шинед-лесбийка

Еще одно откровение от Шинейд: она объявила себя лесбиянкой. Тогда ее отреклись и святые отцы, которые посвящали в сан.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Хотела покончить с собой

Певица неоднократно заявляла, что хочет уйти из жизни. В частности, однажды на суицид ее подстегнуло то, что она перенесла операцию по удалению матки.

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Приняла ислам

В 2018 году Шинейд приняла ислам и сменила имя на Магду Давитт, а впоследствии — на Шухада, что в переводе с арабского означает "мученики".

Шинейд О'Коннор. Фото: Google

Мировая популярность пришла к ней в 1990-х после исполнения песни Принса Nothing Compares 2 U. Всего она записала 10 сольных альбомов.

Напомним, в январе прошлого года 17-летний сын ирландской певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой после побега из психиатрической больницы.

Шинейд неоднократно писала о проблемах с подростком и что он убегал из дома.