Пішов із життя учасник гурту S Club 7 Пол Кеттермол: що відомо

Учасник британської поп-групи S Club 7 Пол Кеттермол помер у віці 46 років. Це сталося всього лише через кілька тижнів після того, як група оголосила про тур возз’єднання.

Про це повідомляє АР.

Що сталося

Видання зазначає, що група й родина Кеттермола оголосила про його смерть у п'ятницю, 7 квітня.

"Хоча причина смерті наразі невідома, поліція Дорсета (де проживав Кеттермол. — Ред) підтвердила, що підозрілих обставин не було", — йдеться в повідомленні.

Учасники гурту S Club 7 у соціальних мережах зазначили, що вони "спустошені смертю свого брата Пола".

"Нам так пощастило, що він був у нашому житті, і ми вдячні за чудові спогади, які у нас залишилися", — заявили музиканти.

2014 року група S Club 7 возз'єдналася. Фото: Dave J. Hogan/GETTY

Що відомо про Кеттермола та його гурт

Британський поп-гурт S Club 7, який існував 1990-го — 2000-го років був створений Саймоном Фуллером 1998 року.

У S Club 7 була серія веселих британських хітів, зокрема "Don't Stop Movin'", класична поп-музика "Reach" і балада "Never Had a Dream Come True", яка також увійшла до 10 найкращих хітів у США.

2002 року Кеттермол покинув групу, а 2014 року вона відновила свій первісний склад і назву.

Пол Кеттермол праворуч у сірому. Фото: Тім Роні/GETTY

