Ушел из жизни участник группы S Club 7 Пол Кеттермол: что известно

Участник британской поп-группы S Club 7 Пол Кеттермол

Участник британской поп-группы S Club 7 Пол Кэттермол скончался в возрасте 46 лет. Это произошло всего спустя несколько недель после того, как группа объявила о туре воссоединения.

Об этом сообщает АР.

Что произошло

Издание отмечает, что группа и семья Кэттермола объявили о его смерти в пятницу, 7 апреля.

"Хотя причина смерти пока неизвестна, полиция Дорсета (где проживал Кеттермол. — Ред) подтвердила, что подозрительных обстоятельств не было", — говорится в сообщении.

Участники группы S Club 7 в социальных сетях отметили, что они "опустошены смертью своего брата Пола".

"Нам так повезло, что он был в нашей жизни, и мы благодарны за прекрасные воспоминания, которые у нас остались", — заявили музыканты.

В 2014 году группа S Club 7 воссоединилась. Фото: Dave J. Hogan/GETTY

Что известно о Кэттермоле и его группе

Британская поп-группа S Club 7, существовавшая в 1990 — 2000 годах была создана Саймоном Фуллером в 1998 году.

У S Club 7 была серия веселых британских хитов, в частности "Don't Stop Movin'", классическая поп-музыка "Reach" и баллада "Never Had a Dream Come True", которая также вошла в 10 лучших хитов в США.

В 2002 году Кеттермол покинул группу, а в 2014 году она восстановила свой первоначальный состав и название.

Пол Кэттермол справа в сером. Фото: Тим Рони/GETTY

