Ушел из жизни участник группы S Club 7 Пол Кеттермол: что известно
Участник британской поп-группы S Club 7 Пол Кэттермол скончался в возрасте 46 лет. Это произошло всего спустя несколько недель после того, как группа объявила о туре воссоединения.
Об этом сообщает АР.
Что произошло
Издание отмечает, что группа и семья Кэттермола объявили о его смерти в пятницу, 7 апреля.
"Хотя причина смерти пока неизвестна, полиция Дорсета (где проживал Кеттермол. — Ред) подтвердила, что подозрительных обстоятельств не было", — говорится в сообщении.
Участники группы S Club 7 в социальных сетях отметили, что они "опустошены смертью своего брата Пола".
"Нам так повезло, что он был в нашей жизни, и мы благодарны за прекрасные воспоминания, которые у нас остались", — заявили музыканты.
Что известно о Кэттермоле и его группе
Британская поп-группа S Club 7, существовавшая в 1990 — 2000 годах была создана Саймоном Фуллером в 1998 году.
У S Club 7 была серия веселых британских хитов, в частности "Don't Stop Movin'", классическая поп-музыка "Reach" и баллада "Never Had a Dream Come True", которая также вошла в 10 лучших хитов в США.
В 2002 году Кеттермол покинул группу, а в 2014 году она восстановила свой первоначальный состав и название.
Напомним, что политик и бывший народный депутат Украины Владимир Стретович умер в автомобильной аварии. Мужчине было 64 года.