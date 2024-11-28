Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пивоваров та Барських довели до мурах потужним дуетом arrow

Пивоваров та Барських довели до мурах потужним дуетом

28 листопада 2024 14:50
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Артем Пивоваров та Макс Барських неочікувано заспівали дуетом - відео
Макс Барських та Артем Пивоваров. Фото: скриншот
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співаки Артем Пивоваров та Макс Барських здивували шанувальників спільним треком. У творчій співпраці музиканти створили чуттєву композицію на вірші поета Володимира Сосюри "Так ніхто не кохав".

Прем'єра пісні відбулася на YouTube.

Читайте також:

Пивоваров та Барських випустили дует

Нова пісня увійшла до нового альбому Пивоварова "Твої вірші, мої ноти Pt.2", де він продовжує перетворювати українську поезію на хіти.

"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проєкту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю робот", — розповів про дует Пивоваров.

Виконавці назвали свою пісню "присвятою сучасній українській жінці,  яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все". Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Соломія Кирилова. Режисером відеороботи став Алан Бадоєв.

Соломія Крилова
Соломія Крилова. Фото: кадр з кліпу

"Мені дуже імпонує проєкт Артема "Твої вірші, мої ноти", тому я з радістю прийняв запрошення створити разом щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", — сказав Макс Барських.

Шанувальники залишилися у захваті від такої несподіваної співпраці та оцінили новий трек.

"Дуже сильно! Потрапили у саме серце".

"З перших слів по шкірі наче мороз. Це шедевр".

"І не мріяли про такий дует! Але це щось неймовірне".

Раніше Артем Пивоваров посварився із "Кварталом 95" через пародію на його пісню.

Також ми писали, що відому співачку затримала поліція у торгівельному центрі.

Макс Барських Артем Пивоваров українські зірки кліп Прем'єра

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:56 Південна Корея не погодилась продати Україні зброю, — SBS

14:55 Росія готується до агресії проти Заходу без обмежень — глава BND

14:38 Під Харковом молодик на запит РФ вчиняв диверсії — фото

14:32 Одеситам відмовляють у компенсації за зруйноване житло — чому

14:30 Зарплати в ІТ — скільки заробляють айтівці в Україні

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:28 Чи чекати опадів у Харкові — прогноз погоди на завтра

14:25 Нардепка пояснила, що зміниться після підвищення податків

14:08 Киянин погрожував ножем військовим ТЦК — подробиці інциденту

14:08 Бої на Херсонщині — як окупанти хочуть відбивати Кінбурнську косу

14:05 Пошкодження є у 14 регіонах — як ДСНС ліквідовує наслідки атаки

14:56 Південна Корея не погодилась продати Україні зброю, — SBS

14:55 Росія готується до агресії проти Заходу без обмежень — глава BND

14:38 Під Харковом молодик на запит РФ вчиняв диверсії — фото

14:32 Одеситам відмовляють у компенсації за зруйноване житло — чому

14:30 Зарплати в ІТ — скільки заробляють айтівці в Україні

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

14:28 Чи чекати опадів у Харкові — прогноз погоди на завтра

14:25 Нардепка пояснила, що зміниться після підвищення податків

14:08 Киянин погрожував ножем військовим ТЦК — подробиці інциденту

14:08 Бої на Херсонщині — як окупанти хочуть відбивати Кінбурнську косу

14:05 Пошкодження є у 14 регіонах — як ДСНС ліквідовує наслідки атаки

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд