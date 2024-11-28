Артем Пивоваров та Макс Барських неочікувано заспівали дуетом - відео

Макс Барських та Артем Пивоваров. Фото: скриншот

Співаки Артем Пивоваров та Макс Барських здивували шанувальників спільним треком. У творчій співпраці музиканти створили чуттєву композицію на вірші поета Володимира Сосюри "Так ніхто не кохав".

Прем'єра пісні відбулася на YouTube.

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Нова пісня увійшла до нового альбому Пивоварова "Твої вірші, мої ноти Pt.2", де він продовжує перетворювати українську поезію на хіти.

"Пісню "Так ніхто не кохав" я написав ще до запуску проєкту "Твої вірші, мої ноти". Вона мала безліч інтерпретацій та чекала свого часу й того артиста, з яким зазвучала б органічно. Я вдячний Максу, що погодився на мою пропозицію, завдяки чому пісня вийшла саме такою. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Так ніхто не кохав" мільйони сердець відчують любов, яку ми вклали в цю робот", — розповів про дует Пивоваров.

Виконавці назвали свою пісню "присвятою сучасній українській жінці, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все". Головну героїню в кліпі зіграла українська акторка Соломія Кирилова. Режисером відеороботи став Алан Бадоєв.

Соломія Крилова. Фото: кадр з кліпу

"Мені дуже імпонує проєкт Артема "Твої вірші, мої ноти", тому я з радістю прийняв запрошення створити разом щось вагоме й пронизливе, що і є творчістю. Вважаю, що поезія Сосюри, яка стала основою нашої пісні, обіймає кожного українця, вона є в нашому ДНК. "Так ніхто не кохав" має сьогодні зазвучати піснею й стати присвятою всім українським жінкам", — сказав Макс Барських.

Шанувальники залишилися у захваті від такої несподіваної співпраці та оцінили новий трек.

"Дуже сильно! Потрапили у саме серце".

"З перших слів по шкірі наче мороз. Це шедевр".

"І не мріяли про такий дует! Але це щось неймовірне".

Раніше Артем Пивоваров посварився із "Кварталом 95" через пародію на його пісню.

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