Артем Пивоваров и Макс Барских неожиданно спели дуэтом - видео

Макс Барских и Артем Пивоваров. Фото: скриншот

Певцы Артем Пивоваров и Макс Барских удивили поклонников общим треком. В творческом сотрудничестве музыканты создали чувственную композицию на стихи поэта Владимира Сосюры "Так ніхто не кохав".

Премьера песни состоялась на YouTube.

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Новая песня вошла в новый альбом Пивоварова "Твої вірші, мої ноти Pt.2", где он продолжает превращать украинскую поэзию в хиты.

"Песню "Так ніхто не кохав" я написал еще до запуска проекта "Твої вірші, мої ноти". Она имела множество интерпретаций и ждала своего времени и того артиста, с которым зазвучала бы органично. Я благодарен Максу, что согласился на мое предложение, благодаря чему песня получилась именно такой. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Так ніхто не кохав" миллионы сердец почувствуют любовь, которую мы вложили в эту работу", — рассказал о дуэте Пивоваров.

Исполнители назвали свою песню "посвящением современной украинской женщине, которая умеет любить до безумия вопреки войне и идти ради любви на все". Главную героиню в клипе сыграла украинская актриса Соломия Кириллова. Режиссером видеоработы стал Алан Бадоев.

Соломия Кириллова. Фото: кадр из клипа

""Мне очень импонирует проект Артема "Так ніхто не кохав", поэтому я с радостью принял приглашение создать вместе что-то весомое и пронзительное, что и является творчеством. Считаю, что поэзия Сосюры, которая стала основой нашей песни, обнимает каждого украинца, она есть в нашем ДНК. "Так ніхто не кохав" должна сегодня зазвучать песней и стать посвящением всем украинским женщинам", — сказал Макс Барских.

Поклонники остались в восторге от такого неожиданного сотрудничества и оценили новый трек.

"Очень сильно! Попали в самое сердце".

"С первых слов по коже словно мороз. Это шедевр".

"И не мечтали о таком дуэте! Но это что-то невероятное".

Ранее Артем Пивоваров поссорился с "Кварталом 95" из-за пародии на его песню.

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