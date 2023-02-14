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Пивоваров та Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

14 лютого 2023 13:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Артем Пивоваров та Христина Соловій презентували кліп на саундтрек до Мавка. Лісова пісня
Артем Пивоваров та Христина Соловій у кліпі на романтичний саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До Дня усіх закоханих відбулась прем’єра кліпу на романтичний саундтрек до анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який виконали Артем Пивоваров та Христина Соловій.

Відео доступне на YouTube-каналі FILM.UA Group.

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Деталі 

Саундпродюсером та композитором "Мови вітру", автором мелодії та аранжування став Артем Пивоваров. Натхненням для музиканта стала не тільки історія Мавки та Лукаша, але й те, що саме він подарував свій голос головному герою мультфільму Лукашу. Текст майбутнього хіта створений Артемом та Христиною у співавторстві — слова писали кожен для свого куплету. Трек звучить в одній зі сцен мультфільму, яка дає початок романтичній історії головних героїв.

"Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини і смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був приурочений до 14 лютого", — розповів Артем Пивоваров.

Зйомки кліпу на пісню проходили в Києві у січні цього року в одному з павільйонів кіностудії FILM.UA. Режисером-постановником відеороботи виступив Андрій Колесник. Кадри за участю Артема та Христини у фантазійних локаціях доповнюють епізоди з анімаційного мультфільму, більшість з яких глядачі побачать вперше. 

Прем’єра мультфільму в кінотеатрах відбудеться вже 2 березня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірковий волонтер Сергій Притула розповів, як він дублював Фролу у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня".

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