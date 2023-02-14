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Пивоваров и Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

14 февраля 2023 13:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к Мавка. Лесная песня
Артем Пивоваров и Христина Соловий в клипе на романтический саундтрек к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ко Дню всех влюбленных состоялась премьера клипа на романтический саундтрек к анимационному фильму "Мавка. Лесная песня" , который исполнили Артем Пивоваров и Христина Соловий.

Видео доступно на YouTube-канале FILM.UA Group.

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Подробности

Саундпродюсером и композитором "Мови вітру", автором мелодии и аранжировки стал Артем Пивоваров. Вдохновением для музыканта стала не только история Мавки и Лукаша, но и то, что он подарил свой голос главному герою мультфильма Лукашу. Текст будущего хита создан Артемом и Христиной в соавторстве — слова писали каждый для своего куплета. Трек звучит в одной из сцен мультфильма, дающей начало романтической истории главных героев.

"Это эмоциональная композиция о любви при разных обстоятельствах и смертельной опасности. В ней говорится о чувствах двух сердец из разных миров. Она вдохновляет и дает надежду, что любовь и музыка победят любое зло. Поэтому ее выход был приурочен к 14 февраля", — рассказал Артем Пивоваров.

Съемки клипа на песню проходили в Киеве в январе этого года в одном из павильонов киностудии FILM.UA. Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник. Кадры с участием Артема и Христины в фантазийных локациях дополняют эпизоды анимационного мультфильма, большинство из которых зрители увидят впервые.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоится 2 марта.

Напомним, ранее мы рассказывали, что звездный волонтер Сергей Притула рассказал, как он дублировал Фролу в мультфильме "Мавка. Лесная песня".

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