ТОП-10 легендарних обкладинок Playboy

Популярний чоловічий глянець Playboy повертається

Шанувальникам популярного чоловічого глянцю Playboy приготуватися! Наприкінці цього року всесвітньовідомий журнал повертається до публікації. Щоправда, у цифровому форматі.

Новини.LIVE розкаже подробиці грандіозного камбеку та пригадає найвідоміші обкладинки глянцю.

Playboy проти OnlyFans

Останній друкований випуск Playboy вийшов 17 березня 2020 року. Через пандемію COVID-19 редакція припинила повноцінну роботу. Цифрова ера підштовхнула компанію пристосуватися до сучасних реалій. Тепер Playboy нагадуватиме більше соціальну мережу за інтересами.

Новий формат журналу буде доступний за передплатою. На відміну від платформи OnlyFans, щоб стати підписником Playboy, необхідно подати заявку та бути затвердженим редакційною командою. Playboy дозволить не тільки дивитися фотографії з красунями, але й відправляти повідомлення моделям.

"Наша платформа — це журнал Playboy XXI століття. Ми передаємо можливості створення контенту до рук творчої спільноти та надаємо їм інструменти для взаємодії та прямої монетизації своїх фан-баз", — зазначила головна бренд-менеджерка компанії Рейчел Веббер.

Кінець року Playboy обрав невипадково. В грудні 1953-го вийшов перший примірник глянцю. То ж 70-річчя компанія буде святкувати гучно та креативно.

Аманда Черні, яка стала першою моделлю на діджитал обкладинці оновленого журналу, заробила понад один мільйон доларів під час користування бета-версією нового сервісу.

І поки творці оновленого Playboy готуються до грандіозного перезапуску, згадаємо одні з найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю, про які далеко не всі читачі знають.

Грудень 1953

В американському місті Чикаго газетних кіосках з'явився перший номер чоловічого журналу Playboy. Видання вийшло тиражем 70 тисяч екземплярів, і його засновник Г'ю Гефнер спочатку сумнівався, що колись випустить другий номер.

Однак його побоювання не виправдалися — за тиждень було розпродано три чверті тиражу. Наступні випуски не лише підтвердили успіх починання, а й збільшили популярність видання. Вже до кінця першого десятиліття журнал продавався тиражем понад мільйон екземплярів.

Перший номер Playboy прикрасив знімок оголеної акторки Мерилін Монро з еротичного календаря за 1949 рік.

Липень 1962

Playboy вперше представив бікіні на своїй обкладинці. Купальник був більшою зіркою, ніж модель. Композиція була напрочуд майстерною та вміло використовувала лінії засмаги. Цей випуск шанувальники не раз відмічали у топпідбірках.

Червень 1965

Це був відважний крок для Playboy, особливо з огляду на появу у журналі всесвітньо відомої шведської акторки Урсули Андресс. Вона найбільш відома за роллю дівчини Джеймса Бонда в першому фільмі "Доктор Ноу", за який отримала премію "Золотий глобус". Замість того, щоб використовувати та розкривати образ актриси, творці глянцю зробили акцент на збуджуючому погляді зірки.

Квітень 1969

Додавання одягу може зробити образ оголеної жінки більш підривним — доведено Playboy. На обкладинці з’явилась модель Лоран Гоппер. За допомогою простої чоловічої краватки її образ перетворився на гострий на той час риф щодо гендерних норм.

Жовтень 1971

На цій культовій обкладинці модель Дарін Стерн стала першою темношкірою моделлю на першій сторінці Playboy. Це новаторське зображення було вшановано Американським товариством редакторів журналів і відтворено Playboy разом із Мардж Сімпсон у 2010 році.

Вересень 1979

Створена за зразком студентської газети, ця обкладинка стала одним із найперших прикладів усього жанру "студентки", який став основним продуктом Playboy. Це також спричинило величезного галасу, набагато більше, ніж "Дівчата з великої десятки" 1977 року.

Листопад 1980

У десятисторінковому розвороті цього випуску реальні державні службовці позували напівоголеними. Це один із найбільш суперечливих видань журналу, який вийшов за кілька днів до перемоги Рональда Рейгана на президентських виборах США.

Жовтень 1989

Голлівудська акторка та модель Памела Андерсон понад десяти разів знімалася для обкладинки Playboy. Цей номер знаменує її дебют, коли кар’єра білявки почала стрімко злітати.

Липень 1994

Дочка 40-го президента США Рональда Рейгана, Петті Девіс, хотіла стати акторкою. Проте її зірковий батько був дуже консервативною людиною і хотів для дочки серйознішої справи життя. Тому дівчина на зло батькам й вирішила знятися оголеною для Playboy. Г'ю Гефнер тільки підтримав її бажання. Ефект був блискавичним — глянець обговорювала вся країна та світ.

Січень-лютий 2014

Цей випуск з британською супермоделлю Кейт Мосс у культовому вбранні кролика був присвячений 60-річчю глянцю. Це була безпрецедентна 18-сторінкова обкладинка. Чи поб’є рекорд діджитал версія наприкінці цього року — незабаром побачимо.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ятірку українських зірок, що роздягалися для обкладинки Playboy. Також ми розповідали, що Playboy створив рекламу з хлопцем в костюмі фірмового кролика.