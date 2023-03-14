Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю arrow

Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

14 березня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
ТОП-10 легендарних обкладинок Playboy
Популярний чоловічий глянець Playboy повертається
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шанувальникам популярного чоловічого глянцю Playboy приготуватися! Наприкінці цього року всесвітньовідомий журнал повертається до публікації. Щоправда, у цифровому форматі. 

Новини.LIVE розкаже подробиці грандіозного камбеку та пригадає найвідоміші обкладинки глянцю.

Читайте також:

Playboy проти OnlyFans

Останній друкований випуск Playboy вийшов 17 березня 2020 року. Через пандемію COVID-19 редакція припинила повноцінну роботу. Цифрова ера підштовхнула компанію пристосуватися до сучасних реалій. Тепер Playboy нагадуватиме більше соціальну мережу за інтересами. 

Новий формат журналу буде доступний за передплатою. На відміну від платформи OnlyFans, щоб стати підписником Playboy, необхідно подати заявку та бути затвердженим редакційною командою. Playboy дозволить не тільки дивитися фотографії з красунями, але й відправляти повідомлення моделям. 

"Наша платформа — це журнал Playboy XXI століття. Ми передаємо можливості створення контенту до рук творчої спільноти та надаємо їм інструменти для взаємодії та прямої монетизації своїх фан-баз", — зазначила головна бренд-менеджерка компанії Рейчел Веббер.

Кінець року Playboy обрав невипадково. В грудні 1953-го вийшов перший примірник глянцю. То ж 70-річчя компанія буде святкувати гучно та креативно. 

Аманда Черні, яка стала першою моделлю на діджитал обкладинці оновленого журналу, заробила понад один мільйон доларів під час користування бета-версією нового сервісу. 

І поки творці оновленого Playboy готуються до грандіозного перезапуску, згадаємо одні з найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю, про які далеко не всі читачі знають. 

Грудень 1953

В американському місті Чикаго газетних кіосках з'явився перший номер чоловічого журналу Playboy. Видання вийшло тиражем 70 тисяч екземплярів, і його засновник Г'ю Гефнер спочатку сумнівався, що колись випустить другий номер.

Однак його побоювання не виправдалися — за тиждень було розпродано три чверті тиражу. Наступні випуски не лише підтвердили успіх починання, а й збільшили популярність видання. Вже до кінця першого десятиліття журнал продавався тиражем понад мільйон екземплярів.

Перший номер Playboy прикрасив знімок оголеної акторки Мерилін Монро з еротичного календаря за 1949 рік.

Липень 1962 

Playboy вперше представив бікіні на своїй обкладинці. Купальник був більшою зіркою, ніж модель. Композиція була напрочуд майстерною та вміло використовувала лінії засмаги. Цей випуск шанувальники не раз відмічали у топпідбірках. 

Червень 1965

Це був відважний крок для Playboy, особливо з огляду на появу у журналі всесвітньо відомої шведської акторки Урсули Андресс. Вона найбільш відома за роллю дівчини Джеймса Бонда в першому фільмі "Доктор Ноу", за який отримала премію "Золотий глобус". Замість того, щоб використовувати та розкривати образ актриси, творці глянцю зробили акцент на збуджуючому погляді зірки. 

Квітень 1969

Додавання одягу може зробити образ оголеної жінки більш підривним — доведено Playboy. На обкладинці з’явилась модель Лоран Гоппер. За допомогою простої чоловічої краватки її образ перетворився на гострий на той час риф щодо гендерних норм.

Жовтень 1971

На цій культовій обкладинці модель Дарін Стерн стала першою темношкірою моделлю на першій сторінці Playboy. Це новаторське зображення було вшановано Американським товариством редакторів журналів і відтворено Playboy разом із Мардж Сімпсон у 2010 році.

Вересень 1979

Створена за зразком студентської газети, ця обкладинка стала одним із найперших прикладів усього жанру "студентки", який став основним продуктом Playboy. Це також спричинило величезного галасу, набагато більше, ніж "Дівчата з великої десятки" 1977 року.

Листопад 1980

У десятисторінковому розвороті цього випуску реальні державні службовці позували напівоголеними. Це один із найбільш суперечливих видань журналу, який вийшов за кілька днів до перемоги Рональда Рейгана на президентських виборах США.

Жовтень 1989

Голлівудська акторка та модель Памела Андерсон понад десяти разів знімалася для обкладинки Playboy. Цей номер знаменує її дебют, коли кар’єра білявки почала стрімко злітати.

Липень 1994

Дочка 40-го президента США Рональда Рейгана, Петті Девіс, хотіла стати акторкою. Проте її зірковий батько був дуже консервативною людиною і хотів для дочки серйознішої справи життя. Тому дівчина на зло батькам й вирішила знятися оголеною для Playboy. Г'ю Гефнер тільки підтримав її бажання. Ефект був блискавичним — глянець обговорювала вся країна та світ.

Січень-лютий 2014

Цей випуск з британською супермоделлю Кейт Мосс у культовому вбранні кролика був присвячений 60-річчю глянцю. Це була безпрецедентна 18-сторінкова обкладинка. Чи поб’є рекорд діджитал версія наприкінці цього року — незабаром побачимо. 

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ятірку українських зірок, що роздягалися для обкладинки Playboy. Також ми розповідали, що Playboy створив рекламу з хлопцем в костюмі фірмового кролика.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:13 РФ прокоментувала атаку на американський безпілотник над Чорним морем

21:12 Погода з примхами: синоптики розповіли, у якому регіоні завтра різко похолодає

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:58Планував убити Резнікова і Буданова: російський кілер отримав 12 років в‘язниці

Новина з відео

20:43 Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:29 Суд відмовився брати Коболєва під арешт, але наклав на нього додаткове зобов'язання

20:10 Яке свято відзначають 15 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

20:02 Кабмін погодив звільнення начальника Одеської ОВА Максима Марченка

19:51 Кабмін звільнив трьох голів ОВА: про кого йдеться

19:35 Принесуть у дім нещастя: які картини не можна вішати в будинку

Новина з відео

20:43 Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями

Новина з відео

19:32На підтримку України створили "корабельну коаліцію": які країни увійшли

Ексклюзив

19:00Одещина буде з рибою: в Україні стартувала реформа рибної галузі

Новина з відео

18:54 Окупант розповідає, як керівництво рф через так звані "л/днр" оформлює контрактну службу

Новина з відео

18:15 Від "Гарпуна" до нагодованих мешканців Африки: військова допомога Україні важлива для світу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:15Питання продовження зернової угоди перетворили на торги, — Резніков

Новина з відео

17:10 Путін розповів бурятам про "користь" санкцій та пожартував про "хрюкання"

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Новина з відео

15:10 Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Ексклюзив

19:00Одещина буде з рибою: в Україні стартувала реформа рибної галузі

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 21:13

РФ прокоментувала атаку на американський безпілотник над Чорним морем

None 14 Березень 20:52

Погода з примхами: синоптики розповіли, у якому регіоні завтра різко похолодає

None 14 Березень 21:10

Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

None 14 Березень 21:12

Планував убити Резнікова і Буданова: російський кілер отримав 12 років в‘язниці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB