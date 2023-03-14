ТОП-10 легендарных обложек Playboy

Популярный мужской глянец Playboy возвращается

Поклонникам популярного мужского глянца Playboy приготовиться! В конце этого года всемирно известный журнал возвращается в публикацию. Правда, в цифровом формате.

Новини.LIVE расскажет подробности грандиозного камбека и вспомнит самые известные обложки глянца.

Playboy против OnlyFans

Последний печатный выпуск Playboy вышел 17 марта 2020 года. Из-за пандемии COVID-19, редакция прекратила полноценную работу. Цифровая эра подтолкнула компанию приспособиться к современным реалиям. Теперь Playboy будет больше напоминать социальную сеть по интересам.

Новый формат журнала будет доступен по подписке. В отличие от платформы OnlyFans, чтобы стать подписчиком Playboy, необходимо подать заявку и быть утвержденным редакционной командой. Playboy позволит не только смотреть фотографии с красотками, но и отправлять сообщения моделям.

"Наша платформа — это журнал Playboy XXI века. Мы передаем возможности создания контента в руки творческого сообщества и предоставляем им инструменты для взаимодействия и прямой монетизации своих фан-баз", — отметила главный бренд-менеджер компании Рейчел Уэббер.

Конец года Playboy выбрал неслучайно. В декабре 1953-го вышел первый экземпляр глянца. Так что 70-летие компания будет праздновать громко и креативно.

Аманда Черни, ставшая первой моделью на диджитал обложке обновленного журнала, заработала более одного миллиона долларов при использовании бета-версии нового сервиса.

И пока создатели обновленного Playboy готовятся к грандиозному перезапуску, вспомним одни из самых известных обложек мужского глянца, о которых далеко не все читатели знают.

Декабрь 1953

В американском городе Чикаго в газетных киосках появился первый номер мужского журнала Playboy. Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер.

Однако его опасения не оправдались — через неделю было распродано три четверти тиража. Последующие выпуски не только подтвердили успех начинаний, но и увеличили популярность издания. Уже к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров.

Первый номер Playboy украсил снимок обнаженной актрисы Мэрилин Монро с эротическим календарем за 1949 год.

Июль 1962

Playboy впервые представил бикини на своей обложке. Купальник был большей звездой, чем модель. Композиция была удивительно искусной и умело использовала линии загара. Этот выпуск поклонники не раз отмечали в топ-подборках.

Июнь 1965

Это был отважный шаг для Playboy, особенно учитывая появление в журнале всемирно известной шведской актрисы Урсулы Андресс. Она наиболее известна по роли девушки Джеймса Бонда в первом фильме "Доктор Ноу", за который получила премию "Золотой глобус". Вместо того чтобы использовать и раскрывать образ актрисы, создатели глянца сделали акцент на возбуждающем взгляде звезды.

Апрель 1969

Добавление одежды может сделать образ обнаженной женщины более взрывным — доказано Playboy. На обложке появилась модель Лоран Хоппер. С помощью простого мужского галстука ее образ превратился в острый на то время риф по поводу гендерных норм.

Октябрь 1971

На этой культовой обложке модель Дарин Стерн стала первой темнокожей моделью на первой странице Playboy. Это новаторское изображение было удостоено Американским обществом редакторов журналов и воспроизведено Playboy вместе с Мардж Симпсон в 2010 году.

Сентябрь 1979

Созданная по образцу студенческой газеты, эта обложка стала одним из самых первых примеров всего жанра "студентки", ставшего основным продуктом Playboy. Это также повлекло за собой огромную шумиху, гораздо большую, чем "Девушки из большой десятки" 1977 года.

Ноябрь 1980

В десятистраничном развороте этого выпуска реальные государственные служащие позировали полуобнаженными. Это одно из самых противоречивых изданий журнала, вышедшего за несколько дней до победы Рональда Рейгана на президентских выборах США.

Октябрь 1989

Голливудская актриса и модель Памела Андерсон больше десяти раз снималась для обложки Playboy. Этот номер знаменует ее дебют, когда карьера блондинки начала стремительно взлетать.

Июль 1994

Дочь 40-го президента США Рональда Рейгана, Петти Дэвис, хотела стать актрисой. Однако ее звездный отец был очень консервативным человеком и хотел для дочери более серьезного дела жизни. Поэтому девушка назло родителям и решила сняться обнаженной для Playboy. Хью Хефнер только поддержал ее желание. Эффект был молниеносным — глянец обсуждала вся страна и мир.

Январь-февраль 2014

Этот выпуск с британской супермоделью Кейт Мосс в культовом наряде кролика был посвящен 60-летию глянца. Это была беспрецедентная 18-страничная обложка. Побьет ли рекорд диджитал версия в конце этого года — вскоре увидим.

Напомним, ранее мы писали о пятерке украинских звезд, раздевавшихся для обложки Playboy. Также мы рассказывали, что Playboy создал рекламу с парнем в костюме фирменного кролика.