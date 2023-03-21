Племінниця принцеси Діани відгуляла вечірку перед власним весіллям: хто обранець

Леді Амелія Спенсер, племінниця загиблої принцеси Діани

Леді Амелія Спенсер, племінниця загиблої принцеси Діани виходить заміж у Південно-Африканській Республіці. Її обранцем Грег Маллетт, з яким вона зустрічається понад 10 років. Зіркова парочка вже почала святкувати та влаштувала вечірку перед церемонією.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Цю країну 30-річна наречена обрала невипадково. На півдні Африки вона жила разом із батьком, нинішнім графом Спенсером, своєю матір'ю, моделлю Вікторією Айткен та сестрою Елізою.

Для вечірки леді Амелія та її наречений зняли шикарну віллу в Кейптауні й влаштували розкішну вітальну вечірку для гостей. Втім, фото були доступними лише у сторіз, публікацій зіркова парочка не робила. До речі, своїх батьків майбутня дружина Грега Маллета не запросила. Лише друзів.

Дату весілля Амелія Спенсер не розголошує, як і повний список гостей. Втім, за інсайдерською інформацією молодят потішать виступами відомі артисти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша донька короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії, 26-річна принцеса Іман вийшла заміж за венесуельського бізнесмена Джиммі Терміотіса. Урочисту церемонію у прямому ефірі транслював телеканал Jordan TV News.