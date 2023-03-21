Племянница принцессы Дианы отыграла вечеринку перед собственной свадьбой: кто избранник

Леди Амелия Спенсер, племянница погибшей принцессы Дианы

Леди Амелия Спенсер, племянница погибшей принцессы Дианы выходит замуж в Южно-Африканской Республике. Ее избранником Грег Маллетт, с которым она встречается более 10 лет. Звездная парочка начала праздновать и устроила вечеринку перед церемонией.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Эту страну 30-летняя невеста избрала неслучайно. На юге Африки она жила вместе с отцом, нынешним графом Спенсером, своей матерью, моделью Викторией Айткен и сестрой Элизой.

Для вечеринки леди Амелия и ее жених сняли шикарную виллу в Кейптауне и устроили роскошную поздравительную вечеринку для гостей. Впрочем, фото были доступны только в сториз, публикаций звездная парочка не делала. Кстати, своих родителей будущая супруга Грега Маллета не пригласила. Только друзей.

Дату свадьбы Амелия Спенсер не разглашает, как и полный список гостей. Впрочем, по инсайдерской информации молодоженов порадуют выступлениями известные артисты.

Напомним, ранее мы писали, что старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании, 26-летняя принцесса Иман вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса. Торжественную церемонию в прямом эфире транслировал телеканал Jordan TV News.