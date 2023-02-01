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Подробиці нового телепроєкту з Лесею Нікітюк та зірками українського шоу-бізнесу

1 лютого 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Леся Нікітюк стала ведучою телешоу єПитання — про що воно
За правилами проєкту "єПитання" дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу, відповідаючи на запитання
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 12-й місяць повномасштабної війни шоувумен Леся Нікітюк повернулась на знімальний майданчик розважального шоу. Компанію їй склали в тому числі й десятки знаменитостей. Всі вони стали героями адаптації в нашій країні легендарного американського телевізійного формату Family Feud.

Про це йдеться на сайті Нового каналу.

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Деталі 

За правилами проєкту "єПитання" дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу, відповідаючи на запитання. Суть проста — вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя. Наприклад, що жінки роблять перед сном, чим можна відкоркувати пляшку вина, що кажуть найчастіше, коли вмикається сигнал повітряної тривоги та інше. 

Мета "єПитання" — відволікти та трохи розвеселити українців у непростий для всіх час. У цьому розважальному сімейному шоу, за словами його творців, є легкість, гумор, актуальність та найкраща ведуча — Леся Нікітюк. 

"Мені поки що незвично. З початком війни я займалася переважно гуманітарною допомогою, вже відвикла від студійних зйомок. А тут раптом знову студія! Тебе нафарбували, одягнули в костюм, та ще й кажуть, що можна пожартувати. Чесно кажучи, це дивно. Але методички, як жити під час війни, немає. Потрібно діяти лише відповідно до своїх внутрішніх відчуттів", — розповіла Леся Нікітюк. 

У кожному випуску "єПитання" глядач побачить протистояння двох команд, у складі яких — по чотири людини. За оригінальним форматом, це сімейне шоу. Але через війну в Україні багато сімей зараз живуть не разом, тому команди творці української адаптації формували за спільними інтересами. 

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Готувати телевізійний проєкт в умовах війни було складно. У членів команди дуже часто не було зв’язку, світла та інтернету. Це зупиняло багато процесів, бо неможливо було в таких умовах малювати декорації, графіку, підбирати музику, монтувати сюжети.

У перший знімальний день було чотири повітряні тривоги. Вся група в цей час знаходилася в укритті, зірок гримували також у сховищі. А зі звичайних 12 годин зміни лишилося тільки п’ять. Попри труднощі, відзнято все заплановане. 

На знімальному майданчику вже побували співаки Павло Зібров, Віктор Павлік, акторка Ольга Сумська, модель Даша Астаф’єва, репер Олексій Завгородній (Позитив), співачка Мішель Андраде та багато інших знаменитостей. Дата прем’єри шоу поки що невідома. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Леся Нікітюк відреагувала на те, що в соцмережах Meta можна буде демонструвати оголені груди без цензури. Також ми писали, що Нікітюк презентувала заспокійливу мантру для українців.

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