Леся Никитюк стала ведущей телешоу єПитання — о чем оно

По правилам проекта "єПитання" две команды в течение пяти раундов и финала соревнуются за победу, отвечая на вопросы

На 12-ый месяц полномасштабной войны шоувумен Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку развлекательного шоу. Компанию ей составили, в том числе, и десятки знаменитостей. Все они стали героями адаптации в нашей стране знаменитого американского телевизионного формата Family Feud.

Об этом идет речь на сайте Нового канала.

Подробности

По правилам проекта "єПитання" две команды в течение пяти раундов и финала соревнуются за победу, отвечая на вопросы. Суть проста — угадать самые популярные ответы украинцев об обычных вещах из разных сфер жизни. Например, что женщины делают перед сном, чем можно откупорить бутылку вина, что чаще всего говорят, когда включается сигнал воздушной тревоги и прочее.

Цель "єПитання" — отвлечь и немного развеселить украинцев в непростое для всех время. В этом развлекательном семейном шоу, по словам его создателей, легкость, юмор, актуальность и лучшая ведущая — Леся Никитюк.

"Мне пока необычно. С началом войны я занималась преимущественно гуманитарной помощью, уже отвыкла от студийных съемок. А тут вдруг снова студия! Тебя накрасили, одели в костюм, да еще и говорят, что можно пошутить. Честно говоря, это странно. Но методички, как жить во время войны, нет. Нужно действовать только в соответствии со своими внутренними ощущениями", — рассказала Леся Никитюк.

В каждом выпуске "єПитання" зритель увидит противостояние двух команд, в составе которых — по четыре человека. По оригинальному формату это семейное шоу. Но из-за войны в Украине многие семьи сейчас живут не вместе, поэтому команды создатели украинской адаптации формировали по общим интересам.

Готовить телевизионный проект в условиях войны было сложно. У членов команды очень часто не было связи, света и Интернета. Это останавливало много процессов, потому что невозможно было в таких условиях рисовать декорации, графику, подбирать музыку, монтировать сюжеты.

В первый съемочный день было четыре воздушных тревоги. Вся группа в это время находилась в укрытии, звезды гримировали также в убежище. А из обычных 12 часов смены осталось только пять. Несмотря на трудности, снято все запланированное.

На съемочной площадке уже побывали певцы Павел Зибров, Виктор Павлик, актриса Ольга Сумская, модель Даша Астафьева, рэпер Алексей Завгородний (Позитив), певица Мишель Андраде и многие другие знаменитости. Дата премьеры шоу пока неизвестна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Леся Никитюк отреагировала на то, что в соцсетях Meta можно будет демонстрировать обнаженную грудь без цензуры. Также мы писали, что Никитюк представила успокаивающую мантру для украинцев.