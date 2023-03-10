Полякова дала сольний концерт у Києві: фото та відео

Обидва концерти співачки мали благодійний характер

8 березня у столичному КВЦ "Парковий" відбулося два великі сольні виступи української співачки Олі Полякової. Це була нова україномовна програма, що отримала назву "Все буде добре".

Режисером шоу виступив Герман Нєнов, передають Новини.LIVE.

Обидва концерти мали благодійний характер — частина коштів від прибутку піде на пікап для військових під Бахмут 3-й Прикордонний загін 1-й ВПС в/ч 9938 та на цільову допомогу внутрішньо переміщеним особам, яким допомагає громадська організація "ВПО України".

Першими оновлений репертуар співачки побачили військові, медики, волонтери та працівники ДСНС, для яких вхід на денний концерт був безкоштовним.









Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова



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Усі попередні російськомовні хіти Полякової були не лише перекладені, а й трансформувалися як музично, так і ідейно. Серед них фірмові "Шльопки", які в гумористично-саркастичній формі висміюють "орків, чиї п‘ятки розлетілися по грядках", "Рай на землі" (раніше "Лед тронулся"), "Номер 1" про українських захисників, "Чарівні очі" (раніше "Длинноногое счастье") та інші.

Сюрпризом для глядачів став вихід на сцену легендарного морпіха та захисника Маріуполя Михайла Діанова, який подякував кожному українцю за щоденну працю, відданість та підтримку української армії.

Нова програма "Все буде добре" стане основою для всеукраїнського туру Олі Полякової, який вже стартує з концертів в Дніпрі та Кам‘янському 11 та 12 березня.