Ольга Полякова дала сольный концерт в Киеве: фото и видео

Оба концерта певицы носили благотворительный характер

8 марта в столичном КВЦ "Парковый" состоялось два больших сольных выступления украинской певицы Ольги Поляковой. Это была новая украиноязычная программа, получившая название "Все буде добре".

Режиссером шоу выступил Герман Ненов, передают Новини.LIVE.

Оба концерта носили благотворительный характер — часть средств от прибыли пойдет на пикап для военных под Бахмут в 3-й Пограничный отряд 1-й ВВС в/ч 9938 и на целевую помощь внутренне перемещенным лицам, которым помогает общественная организация "ВПО Украины".

Первыми обновленный репертуар певицы увидели военные, медики, волонтеры и работники ГСЧС, для которых вход на дневной концерт был бесплатным.









Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова

Ольга Полякова



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Все предыдущие русскоязычные хиты Поляковой были не только переведены, но и трансформировались как музыкально, так и идейно. Среди них фирменные "Шлепки", которые в юмористически-саркастической форме высмеивают "орков, чьи пятки разлетелись по грядкам", "Рай на земле" (ранее "Лед тронулся"), "Номер 1" об украинских защитниках, "Волшебные глаза" (ранее "Длинноногое счастье") и другие.

Сюрпризом для зрителей стал выход на сцену легендарного морпеха и защитника Мариуполя Михаила Дианова, который поблагодарил каждого украинца за ежедневный труд, преданность и поддержку украинской армии.

Новая программа "Все буде добре" станет основой для всеукраинского тура Оли Поляковой, который стартует с концертов в Днепре и Каменском 11 и 12 марта.