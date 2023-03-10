Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Полякова довела до слез украинцев чувственным концертом в Киеве: фото arrow

Полякова довела до слез украинцев чувственным концертом в Киеве: фото

10 марта 2023 09:22
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Ольга Полякова дала сольный концерт в Киеве: фото и видео
Оба концерта певицы носили благотворительный характер
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

8 марта в столичном КВЦ "Парковый" состоялось два больших сольных выступления украинской певицы Ольги Поляковой. Это была новая украиноязычная программа, получившая название "Все буде добре".

Режиссером шоу выступил Герман Ненов, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Оба концерта носили благотворительный характер — часть средств от прибыли пойдет на пикап для военных под Бахмут в 3-й Пограничный отряд 1-й ВВС в/ч 9938 и на целевую помощь внутренне перемещенным лицам, которым помогает общественная организация "ВПО Украины".

Первыми обновленный репертуар певицы увидели военные, медики, волонтеры и работники ГСЧС, для которых вход на дневной концерт был бесплатным.

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  • Ольга Полякова
    Ольга Полякова
  •  
  •  
1/14 _ 14

Все предыдущие русскоязычные хиты Поляковой были не только переведены, но и трансформировались как музыкально, так и идейно. Среди них фирменные "Шлепки", которые в юмористически-саркастической форме высмеивают "орков, чьи пятки разлетелись по грядкам", "Рай на земле" (ранее "Лед тронулся"), "Номер 1" об украинских защитниках, "Волшебные глаза" (ранее "Длинноногое счастье") и другие.

Сюрпризом для зрителей стал выход на сцену легендарного морпеха и защитника Мариуполя Михаила Дианова, который поблагодарил каждого украинца за ежедневный труд, преданность и поддержку украинской армии.

Новая программа "Все буде добре" станет основой для всеукраинского тура Оли Поляковой, который стартует с концертов в Днепре и Каменском 11 и 12 марта.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

11:12 Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

11:02 В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали

11:00 "Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков

10:51 В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые

10:42 Находящаяся в Тель-Авиве Ефросинина отреагировала на теракт в столице Израиля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:38Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев

10:35 В Украине расширили доступ к данным о налогоплательщиках

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала

10:25 ​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

10:18 Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

Новина з відео

11:12 Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Новина з відео

06:15 Ракицкий стал героем матча "Шахтера" с "Фейенордом"

Новина з відео

23:25 Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з відео

18:40 Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика, спасшего компот

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Актуальное по теме

None 10 Март 11:11

Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

None 10 Март 11:03

В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали

None 10 Март 10:57

"Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков

None 10 Март 10:52

В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB