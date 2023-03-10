Ольга Полякова дала сольный концерт в Киеве: фото и видео

Полякова довела до слез украинцев чувственным концертом в Киеве: фото
8 марта в столичном КВЦ "Парковый" состоялось два больших сольных выступления украинской певицы Ольги Поляковой. Это была новая украиноязычная программа, получившая название "Все буде добре".
Режиссером шоу выступил Герман Ненов, передают Новини.LIVE.
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Оба концерта носили благотворительный характер — часть средств от прибыли пойдет на пикап для военных под Бахмут в 3-й Пограничный отряд 1-й ВВС в/ч 9938 и на целевую помощь внутренне перемещенным лицам, которым помогает общественная организация "ВПО Украины".
Первыми обновленный репертуар певицы увидели военные, медики, волонтеры и работники ГСЧС, для которых вход на дневной концерт был бесплатным.
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Ольга Полякова
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Ольга Полякова
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Ольга Полякова
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Ольга Полякова
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Ольга Полякова
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Ольга Полякова
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Ольга Полякова
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Ольга Полякова
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Все предыдущие русскоязычные хиты Поляковой были не только переведены, но и трансформировались как музыкально, так и идейно. Среди них фирменные "Шлепки", которые в юмористически-саркастической форме высмеивают "орков, чьи пятки разлетелись по грядкам", "Рай на земле" (ранее "Лед тронулся"), "Номер 1" об украинских защитниках, "Волшебные глаза" (ранее "Длинноногое счастье") и другие.
Сюрпризом для зрителей стал выход на сцену легендарного морпеха и защитника Мариуполя Михаила Дианова, который поблагодарил каждого украинца за ежедневный труд, преданность и поддержку украинской армии.
Новая программа "Все буде добре" станет основой для всеукраинского тура Оли Поляковой, который стартует с концертов в Днепре и Каменском 11 и 12 марта.