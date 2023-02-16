Оля Полякова з'явиться у новому кулінарному телешоу — коли прем'єра

Співачка Оля Полякова стала співведучою нового телешоу

Співачка Оля Полякова стала співведучою телевізійного шоу про випробування стосунків кухнею "Він готує, вона керує". Компанію виконавиці хіта "Королева ночі" у павільйоні склав зірка "МастерШеф", кухар Влад Міцкевіч.

Про це повідомляє телеканал "ТЕТ", на якому незабаром відбудеться прем’єра шоу.

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"Він готує, вона керує" — захопливе шоу про стосунки та готування. Пари-учасники розділяться, та чоловіки готуватимуть страву, яку не знатимуть, поки жінки переказуватимуть рецепт своїми словами. Та пара, яка найкраще впорається з готуванням і керуванням, переможе та отримає 25 тисяч гривень.

Усе відбуватиметься під пильним наглядом харизматичних експертів у стосунках і кулінарії — Олею Поляковою та Владом Міцкевичем, які коментуватимуть готування та даватимуть поради.

"Це шоу стане чудовим способом провести вечір і побачити різні стосунки, та зрозуміти, що твої ще нормальні. Вболівайте за улюблену пару та насолоджуйтеся чудовим гумором у кожному випуску. Як ви зрозуміли, готувати буде він, а керувати — вона", — поділилась Оля Полякова.

Зіркові ведучі шоу перевірять пари на витримку та сумісність, влаштувавши випробування готуванням.

"Шоу буде не просто про готування, а ще й продемонструє різність "мов" кохання та вміння говорити та слухати у стосунках. Ми зібрали найяскравіших героїв, які покажуть усій країні свої сімейні правила та традиції", — розповіла про шоу генеральна продюсерка телеканалу Оксана Петришин.

Премʼєра нового шоу про кулінарію стосунків "Він готує, вона керує" відбудеться 20 березня о 18:00.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Оля Полякова готується до великого концерту в Києві, який відбудеться 8 березня. До програми, яка отримала назву "Все буде добре", увійдуть улюблені хіти шанувальників українською мовою, а також нові треки воєнного часу. Майбутнє шоу прийде на зміну легендарної програми "Королева Ночі". Російською мовою свої хіти Полякова не співатиме.

Також ми писали, що близьку подругу Олі Полякової засудили в росії на дев'ять років за статтею про "фейки".