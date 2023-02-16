Оля Полякова появится в новом кулинарном телешоу — когда премьера

Певица Оля Полякова стала соведущей нового телешоу

Певица Оля Полякова стала соведущей телевизионного шоу об испытаниях отношений кухней "Он готовит, она управляет". Компанию исполнительнице хита "Королева ночи" в павильоне составил звезда "МастерШеф", повар Влад Мицкевич.

Об этом сообщает телеканал "ТЕТ", на котором вскоре состоится премьера шоу.

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"Он готовит, она управляет" — увлекательное шоу об отношениях и готовках. Пары-участники разделятся, и мужчины будут готовить блюдо, которое не узнают, пока женщины будут пересказывать рецепт своими словами. Та пара, которая лучше справится с готовкой и управлением, победит и получит 25 тысяч гривен.

Все будет происходить под пристальным наблюдением харизматических экспертов в отношениях и кулинарии — Олей Поляковой и Владом Мицкевичем, которые будут комментировать готовку и давать советы.

"Это шоу станет отличным способом провести вечер и увидеть разные отношения, и понять, что твои еще нормальные. Болейте за любимую пару и наслаждайтесь отличным юмором в каждом выпуске. Как вы поняли, готовить будет он, а руководить — она", — поделилась Оля Полякова.

Звездные ведущие шоу проверят пары на выдержку и совместимость, устроив испытание приготовлением.

"Шоу будет не просто о готовке, а еще и продемонстрирует разность "языков" любви и умения говорить и слушать в отношениях. Мы собрали самых ярких героев, которые покажут всей стране свои семейные правила и традиции", — рассказала о шоу генеральная продюсер телеканала Оксана Петришин.

Премьера нового шоу о кулинарии отношений "Он готовит, она управляет" состоится 20 марта в 18:00.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Оля Полякова готовится к большому концерту в Киеве, который пройдет 8 марта. В программу, которая получила название "Все буде добре", войдут любимые хиты поклонников на украинском языке, а также новые треки военного времени. Предстоящее шоу придет на смену легендарной программе "Королева Ночи". На русском языке свои хиты Полякова не будет петь.

Также мы писали, что близкую подругу Оли Поляковой осудили в россии на девять лет по статье о "фейках".